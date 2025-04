A megnyitása után azonnal hatalmas siker lett a hiánypótló Siófok-Sóstói Termelői Piac

A Siócamping parkolójában, a Pusztatorony tér 1. szám alatt nyílt meg a Siófok-Sóstói Termelői Piac. Már az első napon sorban álltak az emberek. A pékárut, kovászos kenyeret kínáló termelő pillanatok alatt eladta minden portékáját, kosárszám hordták a finomságokat a vásárlók.

Termelői piac Siófok-Sóstón –közösségi hely válik belőle

Fotó: Németh András

Palánták, olajok, mézek, szalámik – és ingyenes programok

Szombaton 15 termelő mutatkozott be – többségük Somogy vármegyéből, néhányan Fejérből érkeztek. A kínálat rendkívül színes volt: fermentált zöldségek, sajtok, biogyümölcs-levek, vegán krémek, lekvárok, tejtermékek, különleges szalámik, házi tojás, magtejek, palánták, fűszeres olajok, méz és egyéb ínyencségek csábították a vevőket. A húsvéti nyitás alkalmával a szervezők kiemelten figyeltek a gyerekes családokra is. A kicsiket nyuszis kézműveskedés, tojáskeresés és ugrálóvár is várta. A szomszédos HB Sörkert pedig friss szendvicsekkel, kávéval és Balaton Borral támogatta a rendezvényt.

Találkozópont lesz a Siófok-Sóstói Termelői Piac

Nyaralónk van Szabadi-Sóstón, örömmel vesszük, hogy végre van egy ilyen hely a közelben, nagyon kellemes a hangulat. Ittunk egy fröccsöt, az unokánk ugrált a légvárban, most pedig körülnézünk, hogy mit lehet venni. Biztos, hogy sok nyaralóvendég örömmel fogadja a piacot

– mondta Gergely Gabi, aki férjével üldögélt békésen a kihelyezett padokon.

A nagyberényi Varga Ákos feleségével fűszernövényeket és fermentált zöldségeket árult. A helyszínen kis bemutatót is tartottak, mondván a fermentálást szeretnék újra visszahozni a köztudatba. – Itt, a piacon az emberek megállnak, beszélgetnek. Nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki, és örültünk, hogy megnyílt ez a hely – mondta Varga Ákos.