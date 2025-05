Ez az helyzet az 50 eurós bankjeggyel, tudnod kell, ha ebbe az országba utazol az EU-ban

Mivel az 50 eurós bankjegyek használódtak el leginkább, a Spanyol Királyság központi bankja úgy döntött, hogy elsőként ezeket vonja ki a készpénzforgalomból. Az 50 eurósok állapotát érdemes ellenőrizni a magyaroknak is, ha spanyolországi nyaralást terveznek. Sok francia utazik Spanyolországba, nemcsak nyaralni, hanem vásárolni is. A francia linternaute.com ennek kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy „a szomszédos ország leállítja bizonyos 50 eurós bankjegyek forgalomba hozatalát”, a sérült bankjegyek visszavonását célzó kampánya keretében. A leggyakrabban forgó címletből azokat, amelyek a romlás jeleit mutatják, hiába törvényes fizetőeszközök.

Az 50 eurós bankjegyek kopnak el a leggyorsabban

Fotó: Shutterstock

Az új 50 eurós bankjegy 2017-től van készpénzforgalomban

Hazánkban a napokban jelentek meg hírek arról, hogy kivonják a 2017 előtt kibocsátott 50 eurós bankjegyeket – írta meg a Zaol.hu. Az euróbankjegyek első sorozatát 2002. január elsejével vezették be. Az euró már sokféle biztonsági elemmel ellátott második sorozatát 2013-tól vezették be fokozatosan 2019-ig. A francia tudósításban nem említik meg a 2017-es dátumot. Az új 50 eurós bankjegy egyébiránt 2017. április 4-től került az euróövezeti készpénzforgalomba. Az Európa Központi Bank honlapján az is olvasható, az első sorozat 50 eurós és más címletű euróbankjegyei korlátlan ideig megőrzik értéküket, forgalomban maradnak, amíg a készletek tartanak. Ide kattintva kiderül, miért döntött így a spanyol központi bank.