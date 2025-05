Adó 1+1% 1 órája

Életbevágó ez a nyilatkozat, már csak néhány nap maradt a kitöltésére

Ahogyan az előző években, 2025-ben is minden adózó felajánlhatja személyi jövedelemadója 1+1 százalékát különböző kedvezményezettek számára. Az egyik 1 százalékot most is egy regisztrált civil szervezetnek, míg a másikat egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak lehet adni.

Számtalan szervezetnek jelent óriási segítséget a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt összeg. A nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület immáron harmadik éve jogosult erre a lehetőségre. 2020 decembere óta működnek hivatalosan nyilvántartott egyesületként.

– Alapvetően haszonállatok mentésével kezdtük a pályafutásunkat, illetve az állatbarát oktatás-nevelés volt a célunk, kikapcsolódással egybekötve. Aztán az óvodás, iskolás gyermekek után jöttek kiemelten a hátrányosabb helyzetű csoportok térségünkben, akik természetesen ingyen jöhettek, jöhetnek hozzánk bármikor. Ezeket a kis kirándulásokat nagyon szeretik a gyerekek. Minden nyáron igyekszünk minél olcsóbb táborokat tartani, ami ahogy a gyermekeknek szuper nyári élményeket ad, úgy a szülőknek nem túl nagy anyagi teher – mondta el Szentkirályiné Falusi Erzsébet, az állatotthon megalapítója. A Bütyök Állatotthon legfiatalabb lakói számára sokat jelent az adó egy százaléka is

Forrás: Facebook/ Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület Minden adóforint sokat jelent az állatoknak A szervezet rengeteg kutyát és macskát, madarat és nyulat mentett az elmúlt esztendőkben: éves szinten körülbelül 100-120 állat fordul meg náluk. Elkél hát az anyagi támogatás, melyet többnyire a téli takarmányozásra fordítanak.

– Sajnos nem sokan ismernek minket, illetve hazánkban inkább a kimondottan kutya és macska menhelyeket támogatják az emberek. Ezért is van szükségünk minden egyes forintra, mert bizony más fajok nekünk ugyanakkora szenvedéllyel, odaadással vannak gondosan ellátva, nevelve, mint a négylábú kedvencek. Hozzáteszem jelenleg tíz cica és 18 kutya van gondozásunkban – fejtette ki az egyesület elnöke. A felajánlás lehetőségével minden jövedelemadót fizető magánszemély rendelkezhet. Azonban nem kötelező mindkét 1 százalékáról nyilatkozni, ha valaki úgy dönt, hogy csak az egyik kategóriát jelölné meg. Ez esetben a nyomtatvány másik részét egyszerűen csak kitöltetlenül kell hagynia. Az is egy lehetőség, hogy ha az elmúlt években már rendelkeztünk technikai számos kedvezményezettről, és ezen idén sem szeretnénk változtatni, akkor a NAV automatikusan figyelembe veszi a korábbi nyilatkozatunkat. Ez viszont csak a technikai számos részre vonatkozik, úgy, mint elismert egyházak, Nemzeti Tehetség Program, a regisztrált adószámos szervezetek, vagy olyan, a törvényben meghatározott intézmények, mint amilyen a Magyar Tudományos Akadémia. De fontos, hogy civil szervezeteknél minden évben meg kell újítani! A nyilatkozatokat papír alapon és elektronikusan is be lehet nyújtani, az éves bevallással együtt, vagy attól függetlenül, május 20-ig.

A kitöltés csupán pár percet vesz igénybe, de a szervezeteknek annál hosszabb ideig jelent támogatást a felajánlott összeg.