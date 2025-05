Telt ház a Balatonnál, berúgta a turizmus motorját az első májusi hétvége

Már-már a nyarat idézte a turistaforgalom május 1-jén a Balatonnál, de a hosszú hétvége hátralévő részében is erre számítanak a tónál dolgozó szolgáltatók.

Megtelt a Balatonpart a hosszú hétvégén. Fotó: Németh Levente

A Balatonra utaztak

A május 1-je igazi robbanást hozott a belföldi turizmusban, az ünnepnaphoz kapcsolódó hosszú hétvége időzítése és a kedvező időjárás pozitív hatással volt a vendégforgalomra. Ezt tapasztalták a siófoki CE Plaza Hotelben is, ahol egyetlen kiadó szoba sem maradt erre a hétvégére. – Teltházzal megyünk és nagyon sok család érkezett hozzánk három napra, a majális tematikánk, amelyet direkt erre a hétvégére dolgoztunk ki, nagyon népszerűnek bizonyult, mondta Tóth Gergely, tulajdonos. Hozzátette: rengeteg programmal készültek a kicsiknek és szüleiknek is. Éjszakai fürdőzés és koncert szórakoztatja a szülőket, a gyerekeket pedig felfújható akadálypálya, vattacukor és lufibohóc.

Balatonra csábított a jó idő és a majális. Fotó: Németh András

– Az már természetes a családoknak, hogy ha majális akkor utaznak. Most az időjárás is nekik kedvezett, azt láttuk május elsején, hogy napközben kiürült a szálloda, a vendégek a part felé vették az irányt, tette hozzá Tóth Gergely.

Hasonló tapasztalatokat osztott meg Lajos Beáta balatonlellei magánszállás kiadó is. – Közel a nyarat idézte a forgalom, amit ma és tegnap láttunk Balatonlellén, mondta a Sailor Boutique Apartman tulajdonosa. Teltházzal megyünk ezen a hétvégén és a vendégeimtől tudom, hogy nem lehetett a parton már ezekben a napokban szobát találni, az éttermek teraszai is megteltek, tette hozzá.

Nem csak a Balatonnál érkeztek meg a turisták, hanem a vármegye más térségeiben is. – Csoportot fogadunk a hosszú hétvégén, ők vasárnapig maradnak. Ilyenkor, tavasszal ők a jellemző vendégek nálunk, mondta kérdésünkre Nagyné Huszár Andrea, a nagyatádi Hotel Solar vezetője.

Nem csökken az utazási kedv

Húsvét után sem enyhült az utazási kedv, az áprilisi vakáció időszakában 664 ezer turista kereste fel a magyar tájakat – közölte a Visit Hungary, a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata az MTI-vel a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján. A friss statisztikából kiderül, hogy április 17–27. között a szálláshelyek 36 százalékkal több vendéget fogadtak, mint a tavalyi tavaszi szünetben. Az úti célok között a legnépszerűbb Balatonfüred volt, amelyet szorosan követett Siófok.