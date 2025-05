Ez a balatoni olaszrizling lett a Magyar Tudományos Akadémia bora

Több száz kiváló magyar bor közül emelkedett ki a balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2023-as Olaszrizling Válogatása, amely az idén elnyerte „A Magyar Tudományos Akadémia Bora 2025” rangos címet. A Kárpát-medence 19 borvidékéről érkezett 257 tétel között rendkívül szoros volt a verseny, a zsűri csupán minimális minőségi különbségeket talált a nevezett borok között.

Balatonlellei bor kerülhet a tudósok poharába

Fotó: Szigeti Tamás/mta.hu

A hét kategóriában zajló megmérettetés csúcspontjaként a felső kategóriás fehérborok aranyérmese lett a Bujdosó Olaszrizling, amely így elnyerte az MTA bora 2025 címet is. A borverseny díjátadóján Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke hangsúlyozta: egy palack újborban generációk tudása és az éppen aktuális innovációs törekvések is benne vannak. Mint ahogyan az emberiség közös tudáskincse is kutatói generációk munkájának eredménye, amelyet a mindenkori kutatói közösség mindig próbál bővíteni és pontosítani.

A Bujdosó Szőlőbirtok számára nem ismeretlen a szakmai elismerés: évek óta következetesen magas színvonalon képviselik a Balatonboglári borvidéket. Mostani sikerük azért is különösen értékes, mert az Akadémia bora nemcsak kitüntető cím, hanem egyfajta szimbóluma is annak, hogy a tudomány és a hagyományos mesterségek – mint a borkészítés – milyen szorosan összekapcsolódhatnak

Fotó: Szigeti Tamás/mta.hu

Bujdosó Ferkó, a Bujdosó Szőlőbirtok borásza kérdésünkre elmondta: nagy elismerés a Magyar Tudományos Akadémia borát elkészíteni.

– Nagyon jó visszajelzés, főként, mivel a prémium kategóriás olaszrizling borunkról van szó. Ez a borvidékre leginkább jellemző szőlőfajta és számunkra nagyon fontos. Nagyon régi hagyományokra tekint vissza itt a Balatonnál és úgy tűnik, nem csak mi érezzük, hogy fontos, hanem a szakértő és a borszerető, borkedvelő zsűritagok is. Divatosak persze a külföldi fajták, de ez a díj bizonyítja, hogy lehet egy nagyon szép és hosszan érlelhető prémium kategóriában egy olaszrizlinggel is versenybe szállni – fogalmazott a borász.

Szerencsére a bort fogyasztók is egyre jobban megismerkednek a fajtával, amely tulajdonképpen a borvidék emblematikus borát adja.

– Szépen kezd visszaépülni most már, mert korábban az állami gazdaságok idején inkább a tömegtermelésre használták az olaszrizlinget és elvesztette az egyediségét. De most már egyre népszerűbb. Ehhez persze az is kellett, hogy a borászati technológia az elmúlt időszakban nagyot fejlődött, és egy modern, korszerű technológiával egy nagyon gyümölcsös, friss bort lehet készíteni belőle – mondta Bujdosó Ferkó.

Hozzátette: egy könnyed olaszrizling belépő a prémium minőségű borok világába, hiszen ha már az első ebből a szőlőből készült tétel ízlik, nyitottabbak a vásárlók a magasabb kategóriájú, vagy érleltebb nedűkre is.