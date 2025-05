Később kezdődött, de annál jobban berobbant az eperszezon

Sorra hozták ki portékáikat a Kaposvári Nagypiacra a csökölyi epertermelők. Szebbnél-szebb lédús gyümölcsök illatoztak az asztalokon, amiket szépen el is kapkodtak a vásárlók.

A piac teljes hosszában illatozott az eper. Fotó: Lang Róbert

EpereszezON

Vajszlói, barcsi és persze a legendás csökölyi eper is kapható volt a piacon. – Sokan vásároltak ma nálam. Volt, aki fél kilót vett, de olyan is, aki egy kilót, mondta Bozsoki Ramóna, csökölyi őstermelő. Elmondta: később indult idén, így a legendásan finom csökölyi eper is egy héttel később érett be. Annál szebb lett viszont a termés, ami annak is köszönhető, hogy a fólia védte a gyümölcsöt a március eleji fagyoktól és persze odafigyeltek a háziak, hogy mindig csukják az ajtókat és még véletlenül se fázhassanak meg a növények. Bozsoki Ramónánál már a fóliás eperszedés utolsó ládáiból vásárolhatnak a vevők és hamarosan - ha az időjárás is úgy akarja - jön majd a szabadföldi terméssel.

Vitték, mint a cukrot!

Fotó: Lang Róbert

Erre számítanak a vajszlói Mozsgai Eperfarmon is, ahol szépen termett a fóliában a szamóca. – Már nem csak kóstolgatják, hanem 1 vagy 2 kilót is vesz belőle egy-egy vásárló, mondta Kesztyűsné Boros Bernadett. Mint elmondta: idén kevesebb eper termett és a vajszlói eperfarmon is később érett be a gyümölcs. Máskor ilyenkor már a szabadföldi epret árulták, most május elején viszont még a legtöbb általunk megkérdezett termelő azt mondta, hogy legalább egy, de inkább két hetet várni kell a szabadföldire.

Így alakultak az árak a Kapovári Nagypiacon.

Az áprilisi időjárás különösen csapadékos volt: zivatarokkal és 13–20 °C közötti hőmérsékletekkel. A szeszélyes idő, főleg a sok eső, az elmúlt évekhez képest is kedvezőtlenebbül alakult, mint amit a gazdák reméltek. Az áprilisi csapadékkal az is gond volt, hogy egyenetlen volt az eloszlása térben és időben is. Míg az előző hónap első felében alig esett eső, a második felében hirtelen nagy mennyiség zúdult le villámárvizeket okozva a vármegye több pontján. A legkardinálisabb kérdés az eperrel kapcsolatban persze az ára, hiszen a termelők költségei egyre csak nőnek, a vásárlók pedig természetesen a lehető legolcsóbb árut keresik. A kaposvári piacon 1800 és 2800 forintos kilónkénti áron is kínálták a szezon közkedvelt gyümölcsét, az árát természetesen a minőség, az eperszemek mérete határozza meg.