Féláron volt a fagyi, megteltek a fagyizók a jeges finomság napján

Május 8-a a Magyar Fagylalt Napja, amit lassan piros betűs ünneppé nyilváníthatnak a hűsítő desszert kedvelői. Évek óta e nap köré szerveznek különböző akciókat az ország fagylaltozói, a legtöbb helyen ilyenkor féláron nyalhatunk. Legalábbis az akcióhoz tartozó cukrászdákban, fagyizókban a megjelölt ízű fagyikat biztosan.

Féláron mérték a fagyit.

Fotó: Németh Levente

Az esemény szervezője az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány, melynek a célja, hogy felhívja a figyelmet a minőségi magyar fagylaltra, közösségi élménnyé tegye a fagyizást, és megmutassa a hazai édességipar értékeit. Az előzetes becslések szerint közel 10 ezer gombóc fagylaltot mérnek ma az ország cukrászdáiban. Balatonlellén, ahol két cukrászda is csatlakozott a kezdeményezéshez nagyon jól fogyott a fagyi. Többször is a bejárati ajtóig ért a sor a Márton Cukrászdában, ahol nem csak azt vállalták, hogy négyféle helyben fogyasztott ízt féláron adnak, de az egészé szortiment 50 százalékos kedvezménnyel volt elérhető, még az elviteles fagyi is. – Délutánra nagyon sokan jöttek fagyizni, bebizonyosodott, hogy a rossz időben is sokan választják a fagylaltot, mondta Márton Kata, a cukrászda vezetője.

Fagyira fel!

Elmondta: a magyar fagyi napjára sokféle ízzel és slágerekkel is készültek. Így kapható volt a nagy kedvenc mókuscsók csoki, a lellei álom, de a divatos dubai csoki ízesítésű fagylalt is. – Mi a klasszikus ízeket szeretjük, de én megeszem az epret és a gyümölcsös fagyikat is, mondta kérdésünkre Suplicz András, aki feleségével Karádról jött Lellére fagyizni. – Mi a csokin és a vanílián nőttünk fel, ezt keressük most is, de én szeretem a sztracsatellát is, tette hozzá Suplicz Andrásné. A házaspár nem a magyar fagyi napja miatt jött át nyalni egyet, hiszen rendszeresen járnak ebbe a cukrászdába, de hallották, hogy féláron mérik egész nap a fagyit és a kedvezménynek természetesen ők is örültek.

A karádi házaspár rendszeres fogyasztó, most is a kedvenc ízeket kérték. Fotó: Németh Levente

Úgy gondoltuk, hogy az egy gesztus a vendégeink felé, ha csaltakozunk ehhez az akcióhoz, mert így azok is megengedhetik maguknak, hogy betérjenek hozzánk, akiknek a pénztárcája szűkösebb és persze a törzsvendégeinknek is jólesik egy kis kedvezmény.

– mondta Márton Kata.