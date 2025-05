Porig égett az ország legnagyobb feldolgozója, segítség helyett a bank is kibabrált velük

Teljesen porig égett a Sarkpont Zrt. kadarkút-vótapusztai gesztenyefeldolgozó üzeme március végén, mintegy 3, 5 milliárd forintos kárt szenvedett a cég.

Tűz puszított a kadarkúti gesztenyeüzemben.

Fotó: Lang Róbert

Az ország legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb gesztenyefeldolgozójaként ismert cég a tűzvész után is megtartotta dolgozóit, de anyagi tartalékait éli fel, amíg valamilyen formában nem kap segítséget az üzem újjáépítésére. – Eddig csak ígéreteket kaptam, de anyagi segítséget nem, mondta érdeklődésünkre Egyed Károly, a Sarkpont Zrt. vezető-tulajdonosa. Az üzem porig égett, teljesen el is bontottuk, újjá kellene építeni, de ehhez kellenek gépek és persze sok pénz, tette hozzá. Mint azt Egyed Károly elmondta: elkötelezett a cég az újjáépítés mellett és szeretnék folytatni a munkát.

A 27 munkavállalót foglalkoztató cég számára a szeptemberi gesztenyeszezon kritikus időszak, hiszen az éves termelés 80-85 százaléka ekkor készül. Ezért különösen fontos lenne, ha őszre helyreállítanák a vótapusztai üzemet, az újjáépítéshez szükséges tervek már elkészültek, azok jóváhagyásra várnak. A gépekhez szükséges alkatrészek beszerzése és az összeszerelés is hatalmas munka, amely csak a csarnok felépítése után kezdődhet meg. Az új csarnok nemcsak falakat és tetőt jelent, hanem egy jelentős, élelmiszergyártáshoz szükséges infrastruktúrát is, speciális közműhálózattal és teljesítménnyel.

Őszre újra kellene építeni az üzemet.

Fotó: Lang Róbert

A feldolgozáshoz szükséges válogatott alapanyagok egész Dél-Európából, sőt, olykor a tengeren túlról érkeznek az üzembe. A gesztenyét a beérkezést követő 48 órán belül kell feldolgozni, mivel gyorsan romlik a minősége. Egyed Károly elmondása szerint a cél, hogy az új csarnok és a gépsorok szeptemberre készen álljanak, azonban a helyzet most sokkal bonyolultabb, mint az eddigi években.

A cég vezetője szerint sok ígéret elhangzott a támogatásokról, de eddig forintot még nem kaptak sem a bérekhez, sem a beruházáshoz. A bank, amellyel szinte a kezdetek óta kapcsolatban álltak, most, hogy igazán szükség lenne rá, barátságtalanul, szinte ellenségesen áll az ügyükhöz. – A meglévő hiteleket is visszatartják, és a korábbi támogatások bankgaranciáit is visszatartják, mondta Egyed Károly. Hozzátette: nagyot csalódott a pénzintézet hozzáállásában.