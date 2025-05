Foglalkoztatás: 25 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliek száma

Üzleti reggelivel egybekötött munkáltatói fórumon vettek részt a somogyi vállalkozások ma, a kaposvári Dorottya Hotelben. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal a GINOP_Plusz-3.2.2 „A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele” és a GINOP_Plusz 3.1.1 „A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése” programok keretében tartotta meg a rendezvényt, melyen különböző szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevő vállalkozások.

GINOP-programok segítik a somogyi munkaadókat.

Fotó: Kovács Kálmán Tibor

GINOP-programok segítik a somogyi munkaadókat

A programon a munkáltatókat érintő aktualitásokról tájékoztatták a résztvevőket.

– A munkaerőpiac bővítés projektünk már 2023 óta folyik, 3 milliárd 570 millió forint áll rendelkezésre az egész időszakra. Ebből most már közel 900 fölötti kérelem érkezett be, amiből 725-öt elbíráltunk és 800 millió forint már el is jutott a munkáltatókhoz. Ez az összeg a munkabérekhez, valamint az utazási, illetve szálláshoz költségekhez nyújt támogatást – emelte ki Neszményi Zsolt, főispán.

Fotó: Kovács Kálmán Tibor

A rendezvényen elhangzott, hogy a munkaerőpiac az összetett gazdaság-, és társadalom politikai kihívások közé tartozik, amit befolyásol többek között a demográfiai helyzet, a digitalizáció, a munka kultúra, és a gazdaság aktuális állapota is. Somogyban az elmúlt 25 évben nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, mint most: 10356 a regisztrált álláskeresők száma.

– Nagyon nagy küzdelem van mögöttünk: az elmúlt évben, amikor is utolsókból lettünk az elsők. 2010-ben Európa legrosszabb foglalkoztatási mutatóival rendelkeztünk, 2025-ben pedig a legjobbal. 81 százalékos a foglalkoztatási ráta, ami megegyezik a németországival és meghaladja a környező országokét – mondta el Gelencsér Attila. Az országgyűlési képviselő hozzátette azt is, hogy Kaposvár a jobb adatokkal rendelkező térségek közé tartozik.

Ráadásul a vármegyeszékhelyünkön épülő új gyárak is hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez: a kínai J-Star Hungary Motion mintegy 200, a török Sisecam pedig 400 munkahelyet teremt. Ez pedig erősíti azt a kitűzött célt, hogy a nehéz helyzetben élőket ne segélyekkel támogassák, hanem állandó jövedelemmel.

A fórumon a munkahelyi balesetekben elhunytak emléknapjáról is megemlékeztek.