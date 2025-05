Ne posztold, mit kaptál! A NAV-nál árgus szemekkel nézik a profilodat

Ahogy azt nemrég megírtuk, akár több százezres ajándékokkal halmozzák el a diákokat a ballagásuk alkalmával. Van, aki autót kap, míg másnak nyaralással, vagy fesztiválbérlettel kedveskedik a család. Népszerű még mindig a készpénz, az ékszer, óra és az új mobiltelefon is. A legtöbben azonban nem tudják, hogy a jó szándékkal adott ajándék után bizony illetéket kell fizetni bizonyos esetekben.

Illetéket kell fizetni a drágább ballagási ajándékok után is. Fotó: Lang Róbert

A nagy értékűnek számító ajándékok után, vagyis azok, amelyek értéke meghaladja a 150 ezer forintot, kötelesek vagyunk adózni. Kivétel ez alól, ha családon belül történik az ajándékozás, így a nagyszülőktől, szülőktől, gyermekektől vagy unokáktól, testvértől, házastárstól kapott meglepetés mentesül a fizetési kötelezettség alól. A baráttól, barátnőtől, vőlegénytől, menyasszonytól, nagybácsitól, nagynénitől esetleg keresztszülőtől kapott ajándék viszont már nem mentesül az illeték fizetés alól.

Mi történik, ha nem fizetünk illetéket?

Először is egy figyelmeztetést küld a NAV. Ha ezután sem fizetjük be az elmaradt összeget, akár mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Tehát célszerűbb a 150 ezer Forintnál nagyobb értékű ajándékot bejelentenie, és az illetéket megfizetni méghozzá a ballagónak. Ez az összeget az adóhatóság határozza meg, az általános szabály azonban az, hogy ingatlan esetében 9%, míg egyéb nagy értékű ajándékok, mint például autó már 18%.

Hivatalosan az ajándékozásról szerződést is szükséges kötni: ez olyan, mint egy adásvételi szerződés, melyben nemcsak az adott tárgyat nevezzük meg, de a becsült értékét is meghatározzuk, és azt is, hogy milyen esetben követelhető vissza.