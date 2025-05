Milliók egy vázáért – el sem tudjuk képzelni, mekkora érték lehet egy hagyaték

A Belvárosi Antikboltba a legtöbbször porcelánokat visznek be eladásra. Népszerűek a Zsolnay és Hollóházi vázák, kancsók, ékszertartók és étkészletek, de éppen ezért nehezebb is túladni rajtuk.

– A gyűjtés 50 év fölöttiekre jellemző, jobbára ők vásárolnak, néha van pár fiatalabb vásárló is, aki érdeklődik a régiségek iránt. Ha meghal valaki a rokonságból, akkor a fiatalok szólnak, hogy szeretnék eladni a hagyatékot – fejtette ki Porteleki Jánosné, használtcikk kereskedő.

Elárasztják a kereskedőket a neves porcelán régiségek

Fotó: Pintér Adrienn

Azt is hozzátette, hogy egy-két darab kelendőbb, legyen szó akár porcelánról, vagy egy nagyobb nevű festő festményéről. A bolt idén októberben lesz 20 éves, tulajdonosa már ránézésre meg tudja állapítani, hogy mit ér egy kerámia, egy régi fotel vagy éppen egy gyertyatartó. Ami az árat illeti: érdemes felbecsültetni az eladásra szánt holmit, hiszen mindennek megvan a maga értéke, de leginkább azt az befolyásolja, hogy mennyit hajlandóak adni érte a piacon. Jelenleg a bolt egyik legkülönlegesebb darabja egy Florentin tükör, melynek keretét hársfából faragták.

Hársfából készült a Florentin tükör kerete

Fotó: Pintér Adrienn

Mindeközben a bolhapiacok átköltöztek az internetre. A gyűjtők anélkül válogathatnak a különböző tárgyak között, hogy kimozdulnának a lakásból. Ez persze még nem újdonság, hiszen régóta működik a Vatera vagy a Jófogás oldala, de a közösségi médiában egyre több régiségvásárlásra szakosodott csoport alakult az elmúlt néhány évben. Itt rengeteg rejtett kincs bújik meg, és a számunkra felesleges tárgyaktól is megszabadulhatunk.