Rengeteg pénztől eshet el az, aki nem tudja, hogy jogosult a rokkantsági ellátásra

Az idén 30 éves Vadvirág Alapítvány míg eleinte főként sérült gyermekeknek nyújtott segítséget, addig mára már ép és sérült fiatalokkal, felnőttekkel is foglalkoznak, valamint munkalehetőséget is nyújtanak megváltozott munkaképességű embertársaink számára. Jelenleg 35 embert foglalkoztatnak.

Legutóbb egy ingyenes workshopra várták azokat a közvetlen érintetteket, és szülőket, akik 16 éves kortól nevelnek sérült fiatalokat, és így jogosultak a pénzbeli juttatásra.

Forrás: Vadvirág Alapítvány

Amellett, hogy szeretnék minél többen részt vegyenek az ilyen eseményeken fontos szempont az is, hogy mindenki jól érezze magát.

– Résztvevőink a program előrehaladtával egyre felszabadultabbá válnak. Ez az egyik célunk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők nemcsak minél többet tudjanak meg arról, hogy mire jogosultak, hanem, hogy ezt pozitív élményként élhessék meg- mondta el a szervezet ügyvezetője, Völgyi Rita. Mintegy 20 érdeklődő gazdagodott hasznos információkkal a tegnapi workshopon, melyet a Poul-Due-Jensen Foundation/Grundfos projektje finanszírozott.

Forrás: Vadvirág Alapítvány

De ki is jogosult a rokkantsági járadékra?

A fogyatékossággal élőknek különböző anyagi támogatások járnak, így például rokkantsági járadék. Ezt pedig azok a felnőtteket érinti, akiknek valamilyen súlyos egészségkárosodásuk keletkezett 25. életévük betöltése előtt. Fontos kritérium még, hogy az egészségkárosodás 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

Hasonló támogatás a rehabilitációs ellátás.

– 1996 óta részesülök ebben az ellátásban, akkor még 6000 Forint volt az összege, most már csaknem a tízszerese. 2 évente kell visszamennem a bizottság elé, felülvizsgálatra. Dolgozni dolgozhatok rendesen, 8 órában- mondta el egy, a neve elhallgatását kérő férfi.

De közgyógyellátásra, utazási kedvezményre, valamint személyi- és családi adókedvezmény is megállapítható. Az igényt egyébként személyesen a kormányhivatal ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton is be lehet nyújtani.