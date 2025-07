Azonnal költöznének az egyetemisták, ennyit kell fizetni egy albérletért a belvárosban

Ahogy kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, azonnal beindult az albérletpiac Kaposváron is. A helyi ingatlanosok szerint ez a nyári időszak minden évben intenzív, de az idei kereslet még a szokásosnál is erősebb – többen már előre érdeklődtek, most pedig naponta csörög a telefon a kiadó lakások miatt.

Egy jól felszerelt albérlet könnyebben kiadható. Fotó: Maica

– Felbolydult a piac, ez a legintenzívebb időszak, mondta kérdésünkre Tóth Valéria, Valdibora Ingatlaniroda tulajdonosa. – Van most is három kiadó lakásom, és már ma volt öt komoly érdeklődő. Ez a legintenzívebb időszak az albérletek szempontjából. A legtöbben bútorozott, gépesített lakásokat keresnek – főleg azok, akik messzebbről jönnek, hiszen nem hoznak magukkal hűtőt vagy ágyat. Ezt próbálom a tulajdonosoknak is kommunikálni: az üres lakásokat nehezebb kiadni, mondta.

A jó albérlet nem túl drága

A diákok, illetve szüleik szerinte hajlandóak többet fizetni egy szép, modern és jól felszerelt lakásért.

Fontos, hogy jó állapotú legyen, nem kell luxus, de legyen tiszta, világos, esztétikus. Az egyik legkeresettebb megoldás, amikor két egyetemista összefog és ketten bérelnek.

– ilyenkor simán fizetnek havi 140 ezret is, ha jó a lakás, mondta a kaposvári ingatlanos.

Fotónk illusztráció!

Bár elsősorban belvárosi ingatlanokkal foglalkozik Tóth Valéria, sokszor érdeklődnek arról is a szülők, hogy a campus környékén van -e a lakás. – Volt, aki Budapesthez hasonlóan dugóktól tartott, de megnyugtattam: itt nincsenek nagy távolságok, buszokkal könnyen elérhető minden. Az északnyugati városrész például csendes, nyugodt, tanulásra alkalmasabb is, mint mondjuk a 48-as Ifjúság útja környéke.

– 120–200 ezer forint között alakulnak az árak, mondta érdeklődésünkre Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. vezetője.

Fotó: Nemeth Andras Peter

Hozzátette: az ár nagyban függ a műszaki állapottól és a felszereltségtől is, de nála csak jól felszerelt és kiváló állapotú lakásokat hirdetnek a tulajdonosok. – Van belvárosi és lakótelepi lakásunk is, ki-ki pénztárca szerint választ. Toponáron vagy a környező városrészeken nem jellemző a kereslet – inkább maradnak a városban az egyetemisták, mondta Boldizsár Balázs. Ebben az ingatlanirodában is nagy a sürgés-forgás ezekben a napokban, hiszen már a ponthatárok kihirdetése előtt is nagy volt az érdeklődés. – Tegnap már minden harmadik hívás albérlet miatt érkezett. Kis lakásokat keresnek: egy, másfél vagy kétszobás az ideális. Ezeket leginkább a szülők keresik, akiknek a gyermeke Kaposvárra nyert felvételt és elsősorban olyat, ami azonnal költözhető, tette hozzá.