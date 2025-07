Végleg leszámolunk a semmittevéssel a strandon? Így valódi kaland a balatoni nyaralás

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a mozgás és a közös élmények növelik a nyaralás értékét, ezt bizonyítják a nemzetközi kutatások is. Mint monda, a Balatonon körülbelül 9 millió vendégszakát töltenek el a turisták évente. És egyre több közöttük az olyan vendég, aki az átlagnál tudatosabban figyel egészségére. Egyre több az úgynevezett aktív turista.

Közös élmények növelik a balatoni nyaralás értékét

Fotó: Lang Róbert

Egy európai felmérés szerint az aktív pihenést kedvelők aránya nem elhanyagolható, hiszen a potenciális utazók 35 százaléka mondta, hogy inkább aktív vakációt választ, ahol sokfajta tevékenységet kipróbálhat. – A balatoni strandokra érkező vendégek igényei ma már nem merülnek ki csak a fürdési és napozási lehetőségekben. Rengetegen érkeznek olyanok, akik a vízparti nyaralást is aktívan szeretnék megélni, mondta Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Balatonon is egyre nagyobb hangsúlyt kap az aktív pihenés

A strandüzemeltetők a trendet figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy kielégítsék az aktív turizmust kedvelők igényeit. Az egészséges életmódhoz illeszkedő nyaralási formák, mint például az úszás, az evezés, a SUP jóga lehetősége vonzóbbá teszi a fürdőhelyeket. – Az aktív programok a családok és a baráti társaságok számára közös élményt biztosítanak, növelve ezzel az elégedettséget és az esélyt arra, hogy a látogatók visszatérjenek, vélekedett Fekete Tamás.

Ehhez szerinte jó alapot biztosított az elmúlt évek során több ciklusban is megvalósított Kisfaludy strandfejlesztési pályázat. Ennek köszönhetően több fürdőhely is megújult.