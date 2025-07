Ezeket a balatoni borokat keresik a vásárlók....nem véletlenül!

Csökkenő borfogyasztásról számolt be a napokban az Agrárminisztérium: tavaly összesen 1,7 millió hektoliter bort fogyasztottak el Magyarországon, ami átlagosan fejenként 17,1 litert jelent. A globális trendekkel összhangban van a magyar borfogyasztók teljesítménye is. Hazánkban is évről évre mérséklődik a bor iránti kereslet: a hazai csúcsot 2017-ben érte el a borfogyasztás, azóta folyamatos a csökkenés.

Tudatosabb lett a borfogyasztó.

Fotó: Pixabay

A statisztikák azonban nem feltétlenül tükrözik a borászok mindennapi tapasztalatait. Több somogyi termelő is úgy látja: lehet, hogy összességében kevesebb bor fogy, a vásárlók egyre tudatosabbak, és sokan közvetlenül a pincéktől vásárolnak, élményt keresve és minőséget választva.

– A legnagyobb visszaesés nem a közvetlen értékesítésben, hanem inkább a vendéglátásban érzékelhető, vélekedett Hujber Attila, balatonboglári borász. Mint mondta, a pincénél vásárló fogyasztók továbbra is stabilan jelen vannak, de amint azt a vendéglátósok tapasztalják; kevesebben járnak étterembe, ez pedig hosszútávon a borfogyasztásra hatással van. – A vendégek tudatosabbak lettek, célirányosan keresik a kedvenc fajtákat. Az Irsai Olivér továbbra is toronymagasan a legnépszerűbb, de a Rizling is egyre jobban jön fel. A rozé még mindig jól fogy, és örömteli, hogy a pezsgők iránt is élénk az érdeklődés, mondta.

A jó bort megtalálják a vásárlók és keresik is.

Forrás: Hujber Pincészet facebook

A balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtokon sem éreznek visszaesést, sőt a borfogyasztási szokások átalakulásában inkább lehetőséget látnak. Ifjabb Bujdosó Ferenc szerint a mennyiségi fogyasztás helyett a minőségre helyeződik át a hangsúly. – Úgy látjuk, hogy az emberek megünneplik az életet, lassítanak, és ez a borfogyasztásban is megjelenik. A slow living, a tudatos étkezés és a kulturált borfogyasztás felé mozdulnak el a vásárlók, ez pedig a családi pincészeteknek, mint a miénk, kifejezetten kedvez, vélekedett a családi pincészet borásza. Mint mondta, a fiatalabb generáció körében is érezhető az élményközpontú borfogyasztás erősödése. A Bujdosó Szőlőbirtok termékei közül egyértelműen a Sauvignon Blanc és az Olaszrizling a legkeresettebb.