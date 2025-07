Akác semmi, a is csak hárs mutatóba – kevés lett a méz az idén, durván megemelkedtek az árak

Nehéz az év, de legalább felvásárlási árak nőttek.

A felvásárlási árak alacsonyak voltak, de mivel már tavasszal látszott, hogy gyenge lesz az akác- és a repcetermés, a felvásárlók emelkedő árakkal próbálták ösztönözni a méhészeket. A tavalyi körülbelül 1200 forintos kilónkénti akácméz-felvásárlási ár az idén akár 2000 forintig is emelkedett. Sokan, akik eddig nem adták el mézüket, most értékesíteni tudták, valószínűleg csökkentek a raktárkészletek. De biztosan vannak még olyanok is, akik ennél az árnál sem mozdultak, így maradhattak még készletek a raktárakban.

Összességében nagyon nehéz méhészeti év az idei, sokan nehéz helyzetbe kerültek. Kihívásokkal teli időszakról számolt be Hanzel Róbert is, a díjnyertes kaposmérői méhész szerint, ez egy nagyon rossz évnek ígérkezik. – Már tavasszal látszott, hogy a méhek rosszul teleltek. Nálam is jelentős pusztulás volt: az állomány 20 százaléka elpusztult vagy legyengült, így kevesebb termelőképes méhcsalád indult a szezonnak. A repcehordás idején a hűvös idő és a gyenge állomány miatt kevés nektárt tudtak gyűjteni, mondta Hanzel Róbert.

Az akác akác nála is rosszul sikerült, nagyon gyenge lett a termés mennyisége, csak a megszokott mennyisége harmada termett. Ami jellemző a térség más méhészeteire is Zalára, Vasra és Baranyára is. – Az akác után egy kis szünet következett, majd jött a hársvirágzás, de a forróság szinte „leégette" a virágot. Így abból sem lett szinte semmi. A hárs színe, íze sem hasonlított a megszokottra, olyannak mondanám, mint egy erdei vegyesméz, tette hozzá. Hanzel Róbert többségében üvegben értékesít, így még vannak eladható készletei tavalyról. – De nyilván nem azért dolgozunk egész évben, hogy végül nulla legyen a munka értéke. Nem emlékszem, hogy valaha lett volna ilyen gyenge évünk, sommázott a kaposmérői méhész. Most másként készül a télre, mint szokott, már nekilátott a telelésre való felkészülésnek. – Ehhez virágporra van szükség, abból képződnek a fehérjetartalékok, és azokból a zsírtestek, amelyek erősebbé, ellenállóbbá teszik a méheket. Tavaly ebből kevés volt, vagy egyáltalán nem állt rendelkezésre, így az ősszel született méhek – akik a kitelelő állományt adták – gyenge immunrendszerrel indultak neki a télnek. A tavaszi gyengeség részben erre is visszavezethető. Most már sok méhész készül erre: próbálják a méheket olyan helyekre telepíteni, ahol megfelelő virágpor-forráshoz juthatnak – például mélyfekvésű, ártéri területekre, magyarázta Hanzel Róbert.