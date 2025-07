Somogy határait csapkodja már a pestis!

Horvátországban tovább romlik az afrikai sertéspestis-járványhelyzet, ezért az állategészségügyi hatóság Baranya vármegyében, a magyar határ közelében egy magas kockázatú terület létrehozásáról döntött. Ez összesen 15 vadgazdálkodási egységre terjed ki, a déli határ mentén, Pécstől délre fekvő területeken.

A vaddisznó és a sertéspestis nem ismer országhatárokat, védekezni szükséges.

Fotó: darek000 / Forrás: Getty

Az intézkedésre azért volt szükség, mert Horvátországban júliusban Kácsfalu (Jagodnjak), majd Bolmány (Bolman) község területén házisertés állományban megerősítették az afrikai sertéspestist (ASP). Ezt követően a július 21-ei héten a horvát hatóság két kitörést állapított meg a magyar határ közelében vaddisznóban, Kácsfalu (Jagodnjak) és Valpó (Valpovo) külterületén. A két vaddisznóban megerősített kitörés a magyar határtól számított 20 km-es zónán belül történt, olvasható a NÉBIH közleményében.

A sertéspestis horvátországi terjedése miatt magas kockázatú területeket jelöltek ki

A kedvezőtlen és folyamatosan romló horvátországi ASP járványhelyzetre reagálva a magyar állategészségügyi hatóság Baranya vármegye területén ASP szempontjából magas kockázatú terület kijelöléséről döntött. Somogy vármegye teljes területe továbbra is közepes kockázatú területnek minősül a hatóság honlapján elérhető interaktív térkép alapján.

Baranyában tizenöt vadásztársaságot érint a kortátozás. Forrás: Nébih

Valamennyi vadgazdálkodási egység területén maradéktalanul be kell tartani az 5/2025. számú országos főállatorvosi határozat mellékletekében foglalt előírásokat. Ezek az előírások Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében szerepelnek, és a kockázati besorolásának megfelelően kell őket alkalmazni. Az intézkedések – a vaddisznóállományon túl – az ezen a területen tartott összes házisertés állományra is vonatkoznak. Ez a rendelkezés részletezi a mintavételi kötelezettségeket, kártalanítási szabályokat, kilövési kvótákat, valamint azt is milyen feltételekkel lehet más vadászokat bevonni a védekezési munkába. Illetve az együttműködési kötelezettségeket is lefekteti: például a vadászatra jogosultak és a hatóságok közötti együttműködés szabályait.