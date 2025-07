A nyár derekán már elkezdték a szüretet Ordacsehiben

Somogyban, az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. mintegy 4 hektáros Csabagyöngye-ültetvényén kezdődött meg Magyarország egyik legkorábbi szürete. Egy Gregoire és egy Pellenc típusú szüretelő kombájnnal gyorsan, néhány óra leforgás alatt be is takarították a termést. A leszüretelt ordacsehi szőlőt a badacsonyi Varga Pincészet Kft. vásárolta meg. Mint megtudtuk, a 32 ezer kilogramm Csabagyöngye-szőlőből 200 hektoliter bor készül majd. Az idei évjárat termésmennyisége 10 százalékkal több, mint a tavalyi. A fajta jellegzetessége, hogy amint elkészül, azonnal palackba is kerül, így a szeptemberi borfesztiválokon már fogyasztható lesz.

Szüret Ordacsehiben – Somogyban indul a legkorábban a szőlő betakarítása

Fotó: Krausz Andrea

Elsőként a Csabagyöngye mutatja meg, hogy milyen lesz az évjárat

– Ez a harmadik legkorábbi Csabagyöngye-szüretünk, bízom az idei évjáratban. Tavasszal szépen indult a szőlő, de az aszályos hetek visszavetették a fejlődést. Szerencsére az utolsó pillanatban megérkezett az eső, a hűvös éjszakák kifejezetten jót tettek a növény fejlődésének, melynek során az aromavegyületek jól fejlődtek

– mesélte a sonline.hu-nak Takács György, a Varga Pincészet Kft. pincevezetője. Mint kiemelte, a korai Csabagyöngyében visszaköszönnek a szőlős jegyek, az elsődleges aromák és illatok. A szakember szerint ez a szőlő mutatja meg a legjobban, hogy az adott évben milyen évjárat várható.

A kombájn hatékonyabban szüretel

Tavaszi József, a Balaton Agrár Zrt. elnök-igazgatója elmondta, hosszú évek óta értékesítik a Varga Pincészet Kft. számára a szőlőt. – A 4 hektáros Csabagyöngye-ültetvényt folyamatosan fenntartjuk, ha elöregszik, akkor újratelepítjük. Ezt a fajtát nagyon szeretem, mert a frissesség és a fiatalság borának is lehet nevezni. Saját kombájnainkkal szedjük, a szállítóeszközeinkkel konténerbe helyezzük, majd a Varga Pincészet elszállítja – foglalta össze Tavaszi József, aki hozzátette, a szüretelő kombájnokkal nagyobb biztonsággal és kevesebb veszteséggel szedik a szőlőt, mintha idénymunkásokat alkalmaznának.