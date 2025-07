Top 5 órája

Ez a három balatoni cukrászda a legjobb most

A nyári Balaton már rég nem csak a strandolásról és a lángosról szól – ma már a minőségi desszertekért is érdemes megállni egy-egy településen. A TOP 10 balatoni cukrászda idei listáján három Somogy vármegyei hely is szerepel. A siófoki Café Melba, a balatonmáriafürdői Pingvin és a zamárdi Villa Gréta is bekerült a legjobbak közé.

A Magyar Konyha idén is összeállította a Balaton 2025 Gasztrokalauzt, amelyből megtudhatjuk, hol találhatók a tó környékének legjobb cukrászdái. Somogy vármegyéből hárman kerültek be a legjobb tízbe. A kiadványban szereplő TOP 10 balatoni cukrászda nemcsak az ízek, hanem a kreativitás és a minőség terén is kiemelkedik. TOP 10 balatoni cukrászda – három somogyi hely is bekerült a legjobbak közé

Forrás: Facebook/Villa Gréta TOP 10 balatoni cukrászda – az újranyitás pezsgővel ünnepelték a vendégek A Siófok belvárosában található családi cukrászda, a Café Melba mellett, a balatoni Bringakör mentén fekvő, kézműves fagylaltjairól, valamint desszert-különlegességeiről híres balatonmáriafürdői Pingvin Fagyizó & Cukrászda képviseli a déli partot a tízes listán. Emellett ugyancsak a legjobbak közé válogattak egy Zamárdiban működő cukrászdát. A Villa Gréta neve ismerősen csenghet. Szilágyi Lajos és felesége, Szilágyiné Szőke Ágnes először Siófokon majd Kőröshegyen üzemeltették vendéglátóhelyüket. Nemrég pedig egy családias hangulatú, kerthelyiséggel is rendelkező zamárdi helyszínen nyitották meg újra a Villa Gréta cukrászdát. – A minőség mindig utat talál magának – mondta érdeklődésünkre Szilágyi Lajos. – Nagyon kevés az olyan hely, ahol minden, a fagylalttól a süteményekig saját kézből, helyben készül. Ági munkája nyomán születik meg minden egyes termék, és szerintem a Villa Gréta egy minőségi pont a Balaton déli partján. Bár öt évig zárva tartottunk, vendégeink közel 80 százaléka visszatért hozzánk. Elképesztő érzés volt, amikor virágcsokrokkal és pezsgővel fogadtak minket az újranyitáskor – tette hozzá Szilágyi Lajos, aki az árak kapcsán megjegyezte: azokban tükröződni kell mind a befektetett munkának, mind a kiváló minőségű alapanyagoknak, melyekből nem engednek.

