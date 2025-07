Magyar Konyha: a legjobbak közé került a tücskös és lángosos fagylaltok balatoni bölcsője

Az idén nyáron ismét szakmai elismerést kapott a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó: a Magyar Konyha Balaton gasztrokalauz Top listájára került fel, a Beach Food kategóriában. A fagyizó az öt legjobb hely közé került be, ezzel másodszor szerepelnek a rangos listán.

– Pár napja kaptam egy értesítést, korábban jöttek kóstolni, és egyszer csak megküldték az oklevelet, hogy gratulálnak, bekerültünk a beach food kategóriába, mesélte ifj. Pálfi Attila, a fagyizó tulajdonosa. Mint mondta, nemcsak a vendégek visszajelzése fontos számukra, hanem az is, amikor szakmabeliektől kapnak elismerést. – Ez azért is öröm, mert tényleg olyan emberek döntöttek erről, akik sokat kóstolnak, sok helyen megfordulnak, és átfogó rálátásuk van a balatoni kínálatra – tette hozzá.

A Magyar Konyha tesztelői általában inkognitóban érkeznek, több tételt is megkóstolnak, időt töltenek a helyszínen, figyelik a minőséget, a vendégélményt, a kiszolgálást is és az összbenyomás alapján döntenek. A Vitorlás ezek alapján ismét bizonyított.

– Szükségük van a helyi vállalkozásoknak az ilyen visszajelzésekre is. Nyilván a legfontosabb a vendég, de az, hogy bekerülünk egy ilyen listába, sok új látogatót is jelenthet. Az emberek keresik a toplistás helyeket, ez bizalmat ad nekik, tudják, hogy itt jót kapnak, jó kiszolgálással, teszi hozzá a fagylaltkészítő.

– Ez az elismerés nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Egyedül nem tudnék bekerülni egy ilyen listára, ez közös munka eredménye, emelte ki a tulajdonos, aki maga készíti a fagylaltokat. A vendégek évről évre visszatérnek a különleges ízekért és a természetes alapanyagokért.

– Sokan szeretik, hogy nálunk nincsenek túlbonyolított dolgok. Kiwi, banán, mandarin, vérnarancs – ezekből készülnek a fagyik, nem aromából, nem festékből. Régen ez szinte elképzelhetetlen volt, de ma már lehet jó minőségű alapanyagból dolgozni, és ezt a vendégek nagyon értékelik, mondta Pálfi Attila. Az idei nyár egyik meglepetéskedvence a spenótos-kiwis fagyi, de a klasszikus gyümölcsízek – mint a málna vagy a mangó – is népszerűek.

A Vitorlás Fagyizó kínálata túlmutat a fagyikon: a „ciripella” névre keresztelt ízű is jól fogy, és a lángosos, valamint a hekkes is közönség kedvenc.