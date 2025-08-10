Újra felbukkant az aflatoxin Somogyban? Ez a veszély fenyeget!

A nyári kalászosok aratása lezárult Somogy vármegyében, és bár eddig nem érkezett hír aflatoxin fertőzésről, a kukorica esetében még nem dőlhetnek hátra a gazdák. A júniusi aszály, majd a júliusi esők után most a rovarok és a gombás fertőzések elleni védekezés került előtérbe.

Minden szem a kukoricára szegeződik, veszélyt jelent az aflatoxin.

Fotó: Bencsik Adam

– A árpa, búza, repce – betakarítása teljesen befejeződött. Toxinproblémáról eddig nincs hír, elsősorban azért, mert a kalászosok júniusban értek be, száraz időben, mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei elnöke.

– Toxinnal ugyanakkor mindig számolni kell, ha a nyár száraz és meleg, hiszen ez kedvez a gombák szaporodásának. Az éghajlatváltozás miatt az aflatoxin – amely korábban főként afrikai és dél-európai gond volt – az utóbbi évek forró nyarai miatt már Magyarországon is megjelent, tette hozzá.

Hogy az idei termésben mennyire lesz jelen a probléma, az csak az aratás idején derül ki. Ahol a gazdák megfelelő agrotechnikai növényvédelmet alkalmaztak, ott várhatóan kisebb gondra kell számítani. Ahol viszont a védekezés elmaradt, és a növény a szárazság miatt legyengült, ott súlyosabb lehet a helyzet. – A védekezés nem könnyű és nem olcsó, de lehetséges. Fontos megtalálni az egyensúlyt: annyit kell megtenni, amennyit a várható kilátások indokolnak. Idén például kukoricánál 3–4 tonnás termésre számítanak, miközben a fedezeti pont 8 tonna. Ahol több a csapadék, ott a plusz költségek könnyebben vállalhatók, jegyezte meg Madarász Zoltán.

Eltérőek a terméshozamok a megye különböző területein. Fotó: MW

Nincs aflatoxin fertőzés, de felkészülnek

Somogy vármegyében a kalászos gabonák termésátlaga területileg nagyon eltérő képet mutat, de egyértelműen Siófok környéke a lényegesen aszályosabb.

– A napraforgó deszikálása zajlik, utána következik a kukorica betakarítása. A tavalyi toxinos probléma a kukoricánál jelentkezett, de a friss minősítés szerint idén egyelőre nincs toxin, ismertette az eredményt Kersák György, a Siófoki Gazdakör elnöke.

A termés mennyisége régiónként változik. – Siófok térségében nagyon kevés csapadék esett: mi például durumbúzát termesztettünk, és 4,5 tonnás átlagtermést értünk el. Júniusban egyáltalán nem esett eső, emiatt rengeteg aszott és apró szem termett, a szemek nem tudtak kitelni, ami jelentősen rontotta a mennyiséget, panaszolta a gazdálkodó.