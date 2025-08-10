augusztus 10., vasárnap

Mai évfordulók
Újra felbukkant az aflatoxin Somogyban? Ez a veszély fenyeget!

Címkék#aflatoxin#gabona#veszély

Somogyban befejeződött a nyári kalászosok – árpa, búza, repce – betakarítása, a figyelem most a kukoricára és a toxinveszélyre irányul. A tavalyi, határértéket meghaladó aflatoxin-szintek után idén is adottak a körülmények a fertőzéshez, ám a somogyi gazdálkodók folyamatosan figyelik a termés minőségét.

Koszorus Rita
Fotó: Fehér Gábor

A nyári kalászosok aratása lezárult Somogy vármegyében, és bár eddig nem érkezett hír aflatoxin fertőzésről, a kukorica esetében még nem dőlhetnek hátra a gazdák. A júniusi aszály, majd a júliusi esők után most a rovarok és a gombás fertőzések elleni védekezés került előtérbe. 

BA-2017 kukorica betakarítás előtt aflatoxin veszély
Minden szem a kukoricára szegeződik, veszélyt jelent az aflatoxin. 
Fotó: Bencsik Adam

– A árpa, búza, repce – betakarítása teljesen befejeződött. Toxinproblémáról eddig nincs hír, elsősorban azért, mert a kalászosok júniusban értek be, száraz időben, mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei elnöke. 

– Toxinnal ugyanakkor mindig számolni kell, ha a nyár száraz és meleg, hiszen ez kedvez a gombák szaporodásának. Az éghajlatváltozás miatt az aflatoxin – amely korábban főként afrikai és dél-európai gond volt – az utóbbi évek forró nyarai miatt már Magyarországon is megjelent, tette hozzá. 

Hogy az idei termésben mennyire lesz jelen a probléma, az csak az aratás idején derül ki. Ahol a gazdák megfelelő agrotechnikai növényvédelmet alkalmaztak, ott várhatóan kisebb gondra kell számítani. Ahol viszont a védekezés elmaradt, és a növény a szárazság miatt legyengült, ott súlyosabb lehet a helyzet. – A védekezés nem könnyű és nem olcsó, de lehetséges. Fontos megtalálni az egyensúlyt: annyit kell megtenni, amennyit a várható kilátások indokolnak. Idén például kukoricánál 3–4 tonnás termésre számítanak, miközben a fedezeti pont 8 tonna. Ahol több a csapadék, ott a plusz költségek könnyebben vállalhatók, jegyezte meg Madarász Zoltán. 

kombájn 08 aratás
Eltérőek a terméshozamok a megye különböző területein. Fotó: MW 

Nincs aflatoxin fertőzés, de felkészülnek

Somogy vármegyében a kalászos gabonák termésátlaga területileg nagyon eltérő képet mutat, de egyértelműen Siófok környéke a lényegesen aszályosabb. 

– A napraforgó deszikálása zajlik, utána következik a kukorica betakarítása. A tavalyi toxinos probléma a kukoricánál jelentkezett, de a friss minősítés szerint idén egyelőre nincs toxin, ismertette az eredményt Kersák György, a Siófoki Gazdakör elnöke. 

A termés mennyisége régiónként változik. – Siófok térségében nagyon kevés csapadék esett: mi például durumbúzát termesztettünk, és 4,5 tonnás átlagtermést értünk el. Júniusban egyáltalán nem esett eső, emiatt rengeteg aszott és apró szem termett, a szemek nem tudtak kitelni, ami jelentősen rontotta a mennyiséget, panaszolta a gazdálkodó. 

Kersák György szerint sokat segítene, ha nekik is lehetőségük lenne az öntözésre. – A Sió-csatornában sincs víz, pedig a „Víz a tájba” programról tíz éve rendszeresen tárgyalunk. Elég lenne, ha mindenki felajánlana olyan földet, amit el lehet árasztani. Maga a Sió is lehetne víztározó: fel lehetne duzzasztani, fel lehetne szivattyúzni, és a kapilláris hatás miatt egészen Szekszárdig megoldódhatna az öntözés, vázolta az elképzelést a Siófoki Gazdakör elnöke. Megjegyezte azt is, hogy nagyon kevés gazda tud öntözni és ezáltal küzdeni a aszállyal. 

Az előrejelzések szerint ilyen aszályos évek várhatók, ezért nem elég csak öntözőrendszereket építeni – azt a kérdést is meg kell oldani, honnan lesz víz.

 

