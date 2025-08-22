24 perce
Soha nem látott fejlesztések Somogyban: több mint 800 milliárd forint állami beruházás érkezik 2035-ig
Kaposvártól Siófokon és Marcalin át egészen Barcsig átfogó fejlesztések valósulnak meg Somogyban a következő tíz évben. Több mint 800 milliárd forint értékben indítanak állami beruházásokat, amelyek érintik az úthálózatot, a vasutat, a sportot, az oktatást és a turizmust is.
Egy 71 oldalas kormányhatározat jelent meg, amely felsorol rengeteg fejlesztési tervet a következő 10 évre, a lista mutatja a megvalósítási időkeretet és a becsült költségeket is. Somogy vármegyében több mint 40 állami beruházásra számíthatunk, amelyek érintik a térség intézményrendszerét, oktatását, turizmusát és energetikai infrastruktúráját is.
Milyen somogyi településeket érintenek az állami beruházások?
A közúti infrastruktúra fejlesztése kulcskérdés a vármegyében. Több nagy projekt is indul, ilyenek lesznek a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében.
892 milliárd forint... – ha ez a terv megvalósul, hamarosan ömleni fog a pénz Somogyba
Emellett pedig számos egyéb fontos beruházásra is számíthatunk megyeszerte:
- Lengyeltóti-Somogyvár között kerékpárút építése (5,5 milliárd forint)
- Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése (300 milliárd forint)
- Kaposújlak Repülőtér fejlesztése (8 milliárd forint)
- M60 Szigetvár (nyugat) és Barcs, országhatár közötti szakaszainak fejlesztése (250 milliárd forint)
- Atlétikai futófolyosó létesítése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére (4,2 milliárd forint)
Ezek mellett fontos megemlíteni, hogy a 2030 utáni időszakban több mint 12 milliárd forint értékben jönnek létre új szennyvízelvezetési agglomerációk. Marcali, Igal, Lulla és Som térségében bővítik a rendszereket.
A fejlesztések nemcsak a vármegye versenyképességét növelhetik, de az itt élők életminőségét is jelentősen javíthatják – legyen szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról vagy sportolási lehetőségekről.