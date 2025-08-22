Soha nem látott fejlesztések Somogyban: több mint 800 milliárd forint állami beruházás érkezik 2035-ig

Egy 71 oldalas kormányhatározat jelent meg, amely felsorol rengeteg fejlesztési tervet a következő 10 évre, a lista mutatja a megvalósítási időkeretet és a becsült költségeket is. Somogy vármegyében több mint 40 állami beruházásra számíthatunk, amelyek érintik a térség intézményrendszerét, oktatását, turizmusát és energetikai infrastruktúráját is.

Számos somogyi tétel került fel az állami beruházások listájára.

Forrás: Kaposvár.hu

Milyen somogyi településeket érintenek az állami beruházások?

A közúti infrastruktúra fejlesztése kulcskérdés a vármegyében. Több nagy projekt is indul, ilyenek lesznek a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében.