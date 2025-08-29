32 perce
Készülj, hétfőtől fontos változás lép életbe, ha SZÉP-kártyával fizetnél
Hétfőtől minden SZÉP-kártyának kötelezően működnie kell digitális formában is. A digitális SZÉP-kártya bevezetése gyorsabbá és átláthatóbbá teszi a kártyahasználatot, miközben a juttatás éves keretösszege is nő: a korábbi 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak a dolgozók.
A balatoni vendéglátóhelyeknél is készülnek az átállásra, hiszen sok helyen eddig is jelentős volt a SZÉP-kártyás fizetések aránya. – Úgy gondolom, hogy az érintős POS-terminálunk ugyanúgy elfogadja majd a telefonokra telepített digitális SZÉP-kártyát, mint a hagyományos kártyákat. Szívesen látjuk azokat a vendégeket, akik ezt a megoldást választják. A bankkártyás forgalmunk harmadát jelenleg is a SZÉP-kártyás fizetések adják, így eddig is sokan éltek ezzel a lehetőséggel – mondta Kele Sándor, a siófoki Sanyi Sarok Étterem vezetője.
Okoseszközről is fizethetünk
A digitális SZÉP-kártya használata a gyakorlatban azt jelenti, hogy a juttatást kizárólag olyan elfogadóhelyeken lehet majd elkölteni, ahol elektronikus terminál működik. Azok a vendéglátósok, akik eddig is elfogadtak SZÉP-kártyát, és a POS készülékük képes érintésmentes fizetésre, várhatóan zökkenőmentesen állnak át az új rendszerre. Akik viszont régebbi készüléket használnak, vagy nem szerepelt szerződésükben a SZÉP-elfogadás, mindenképpen egyeztetniük kell szolgáltatójukkal.
A digitális SZÉP-kártya technikai alapja
A K&H Bank tájékoztatása szerint a digitális SZÉP-kártya Apple Pay-en és Google Pay-en keresztül használható, vagyis a kártyabirtokos mobiltelefonról vagy más okoseszközről is tud fizetni. A digitális változat a plasztikkártya mellett él, a két forma egyszerre használható, és ugyanarra az egyenlegre épül. A K&H Bank adatai azt mutatják, hogy a kártyabirtokosok nyitottak a digitális megoldásokra: augusztus végéig közel 21 ezer SZÉP-kártyát digitalizáltak ügyfeleik, és a mobilos vásárlások értéke júliusban egy hónap alatt meghaladta a 100 millió forintot. Ez a tendencia a vendéglátóhelyek számára is bővülő forgalmat jelez.
Érdemes egy táblát is kitenni
Az átállás a balatoni vendéglősök és kereskedők számára is, akárcsak az ország többi részén, egyszerű, de nélkülözhetetlen lépésekből áll:
- ellenőrizniük kell, hogy termináljuk érintésmentes és alkalmas SZÉP-elfogadásra,
- szükség esetén frissíteniük kell a készüléket,
- valamint célszerű a vendégeket is tájékoztatni arról, hogy náluk a digitális kártyával is fizethetnek, például matrica vagy tábla kihelyezésével, az étlapban, a honlapon vagy a közösségi oldalakon megjelenő jelzéssel. Az őszi változás így nemcsak technológiai újdonság, hanem komoly lehetőség is arra, hogy a vendégek gyorsabban és kényelmesebben költhessék el juttatásaikat. A Balatonnál különösen a forgalmas napokon bírhat ez nagy jelentőséggel.