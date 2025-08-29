Készülj, hétfőtől fontos változás lép életbe, ha SZÉP-kártyával fizetnél

A balatoni vendéglátóhelyeknél is készülnek az átállásra, hiszen sok helyen eddig is jelentős volt a SZÉP-kártyás fizetések aránya. – Úgy gondolom, hogy az érintős POS-terminálunk ugyanúgy elfogadja majd a telefonokra telepített digitális SZÉP-kártyát, mint a hagyományos kártyákat. Szívesen látjuk azokat a vendégeket, akik ezt a megoldást választják. A bankkártyás forgalmunk harmadát jelenleg is a SZÉP-kártyás fizetések adják, így eddig is sokan éltek ezzel a lehetőséggel – mondta Kele Sándor, a siófoki Sanyi Sarok Étterem vezetője.

Hétfőtől minden digitális SZÉP-kártya kötelezően működnie kell digitális formában is.

Okoseszközről is fizethetünk

A digitális SZÉP-kártya használata a gyakorlatban azt jelenti, hogy a juttatást kizárólag olyan elfogadóhelyeken lehet majd elkölteni, ahol elektronikus terminál működik. Azok a vendéglátósok, akik eddig is elfogadtak SZÉP-kártyát, és a POS készülékük képes érintésmentes fizetésre, várhatóan zökkenőmentesen állnak át az új rendszerre. Akik viszont régebbi készüléket használnak, vagy nem szerepelt szerződésükben a SZÉP-elfogadás, mindenképpen egyeztetniük kell szolgáltatójukkal.

A digitális SZÉP-kártya technikai alapja

A K&H Bank tájékoztatása szerint a digitális SZÉP-kártya Apple Pay-en és Google Pay-en keresztül használható, vagyis a kártyabirtokos mobiltelefonról vagy más okoseszközről is tud fizetni. A digitális változat a plasztikkártya mellett él, a két forma egyszerre használható, és ugyanarra az egyenlegre épül. A K&H Bank adatai azt mutatják, hogy a kártyabirtokosok nyitottak a digitális megoldásokra: augusztus végéig közel 21 ezer SZÉP-kártyát digitalizáltak ügyfeleik, és a mobilos vásárlások értéke júliusban egy hónap alatt meghaladta a 100 millió forintot. Ez a tendencia a vendéglátóhelyek számára is bővülő forgalmat jelez.

Érdemes egy táblát is kitenni

Az átállás a balatoni vendéglősök és kereskedők számára is, akárcsak az ország többi részén, egyszerű, de nélkülözhetetlen lépésekből áll: