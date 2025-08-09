1 órája
Ilyen édes még sosem volt a nyár Kaposváron, főleg ingyen!
Frissen szedett, édes dinnye várta a kaposvári nagypiac látogatóit szombaton délelőtt, ahol a szervezők ingyen kóstolóval hívták fel a figyelmet a hazai termelők munkájára. A nyári program célja, hogy minél többen válasszák a magyar dinnyét. Az ingyen dinnye sok vásárlót vonzott az Agrármarketing Centrum standjához.
Egy szelet görögdinnye és egy pohár sárga, az igazi dinnyerajongók mindkettőt megkóstolták szombat délelőtt a Kaposvári Nagypiacon. Az Agrármarketing Centrum országos dinnyenépszerűsítési kampánya Kaposvárra érkezett, ahol a piaci vásárlókat igyekeztek megszólítani az édes ízekkel és persze az ingyen dinnye lehetőségével.
A Kaposvári Nagypiac látogatói szombaton különleges élményben részesülhettek: a vásárlás mellett ingyen dinnyekóstoló is várta őket az Agrármarketing Centrum országos dinnye roadshow-ján. A nyári program célja, hogy a magyar dinnye ismét a vásárlók kedvence legyen, és minél többen válasszák a hazai termelők friss áruit.
– Nagyon finom volt, édes és hideg – pont jól esett a melegben, mesélte Pappné Judit. Hozzátette: ő leginkább piacon vásárol, ha az édes, piros húsú gyümölcsről van szó, mert itt mindig friss és megbízható a forrás. – Dinnyét csak szakembertől – vallják, és tapasztalatunk szerint a hazai termés íze felülmúlja a bolti kínálatot, tette hozzá a kaposvári asszony.
Sokan álltak meg a dinnyekóstoló standnál és haraptak bele a nyár legkedveltebb gyümölcsébe. – 2018 óta minden nyáron, július közepétől augusztus végéig tartjuk a magyar dinnye kampányt. Vásárcsarnokokban, fesztiválokon, strandokon és Budapesten is kínálunk dinnyét. A célunk, hogy a vásárlók felismerjék: a hazai görög- és sárgadinnye frissebb, zamatosabb és egészségesebb, mint a gyakran Görögországból vagy Spanyolországból érkező import áru, mondta kérdésünkre Lukács Zsuzsa, az Agrármarketing Centrum munkatársa.
Ahogy azt szokták mondani, jó bornak is kell cégér - noha kiváló minőségű a magyar termelők portékája, elkél a segítség. Főleg egy olyan aszályos esztendőben, mint amilyen az idei. – A hosszan tartó aszály és a vadkár sokat elvett a mennyiségből. A szarvasok és a varjak különösen nagy károkat okoztak, mert a dinnye víztartalma vonzza őket – magyarázta Kristóf Katalin szuloki őstermelő. A kaposvári nagypiacon a vásárlók többsége tudatosan keresi a termelői dinnyét, köztük a szuloki termést is. – Azt látjuk, hogy aki idejön, az tudja, hogy helyi termelőtől származó, jó minőséget kap. Jó lenne azért, ha minél többen felismernék, hogy noha ingadozó az ár és néha kicsit magasabb mint a multiknál, de minőséget kapnak a vásárlók tőlünk és, ha piacra járnak és helyi terméket vásárolnak, a helyi termelőket támogatják, tette hozzá Kristóf Katalin.
Dinnyés nap a kaposvári piaconFotók: Lang Róbert
Miért jó a dinnye?
A dinnye nemcsak frissítő nyári gyümölcs, hanem valódi egészségforrás. Több mint 90%-a víz, ezért kiválóan hidratál, miközben alacsony kalóriatartalmú, így a diétába is remekül beilleszthető. Gazdag A-, C- és B-vitaminokban, valamint antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert. A benne található likopin hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez, a káliumtartalom pedig segíti az izmok és idegek megfelelő működését.
Egy szelet hideg dinnye a nyári hőségben felér egy pohár frissítő vízzel – nem véletlen, hogy a kaposvári ingyen dinnye kóstoló is rengeteg mosolyt csalt a résztvevők arcára. A magyar termés pedig újra bebizonyította: minőségben és ízben is méltó vetélytársa bármelyik import gyümölcsnek.