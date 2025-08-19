892 milliárd forint... – ha ez a terv megvalósul, hamarosan ömleni fog a pénz Somogyba

Több tucat somogyi fejlesztést tartalmaz az a 75 oldalas dokumentum, amelyet nemrégiben tett közzé az Építési és Közlekedési Minisztérium. A következő tíz évre 892 milliárd forint fejlesztést terveznek Somogy vármegyébe, amelyek nyomán utak, iskolák, intézmények újulhatnának meg, de kerékpárutak fejlesztését valamint szennyvízhálózatok bővítését is tartalmazza a szakmai anyag.

Utak, iskolák fejlesztése, de új sportcsarnok és uszoda is épülhet a tervezet szerint. Fotó: Lang Róbert

A következő tíz évben egészen régóta várt fejlesztések végére kerülhet pont. A dokumentum tanúsága szerint a balatonszéplaki szivattyútelepet és öntözőrendszert is fejleszthetik, amire 195 millió forintot szánnak. A Balaton partján lévő vízkivételi művet ég 2021 októberében vásárolta meg az állam, hogy ezzel támogassa a környékben található gyümölcsösök öntözését.

A listában szerepel egy 1,5 milliárd forintos tétel a siófoki uszoda egépítésére, amiről már korábban is azt nyilatkozta Lázár János közlekedési miniszter, hogy a kormánynak szándékában áll megépíteni. A dokumentum szerint 2030-ig elkészülhet a B típusú tanuszoda, kifejezetten úszásoktatás céljára. De uszodát kaphat Kadarkút városa is, ahova jutna 3 milliárd forint erre a célra és egy új sportcsarnok megépítésére.

A 2030-ig szóló tervek között található a kaposvári tűzoltólaktanya és a Rendőr-főkapitányság épületének felújítása is, amire összesen mintegy 3 milliárd forintot szánna a Belügyminisztérium.

Régóta várt fejlesztések készülhetnek el

Most már lassan épülhet az új mentőállomás is? Fotó: Németh Levente

Még februárban számoltunk be róla, hogy annyira megsüllyedt a balatonlellei mentőállomás épülete, hogy használhatatlanná vált. Úgy tűnik a szándék megvan az új építésére, amire 490 millió forintot fordíthatnak.

Napirendre kerülthet a 68-as számú főút fejlesztése az M7-es autópálya és Barcs között. Ennek értelmében burkolatmegerősítésre és kerékpárút építésére 114 milliárd forintot költene az állam. Ahogy a sokat emlegetett Kaposvár-Szigetvár kétszer-kétsávos 67-es út fejlesztésére 300 milliárd forintot terveznek költeni. Ez a somogyi megyeszékhely a baranyai várossal összekötő szakasz még tervezés alatt áll, amelyről korábban mi is megírtuk, hogy a Zselicben élők kérése szerint akár új nyomvonalat is kaphat.