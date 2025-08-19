augusztus 19., kedd

Hihetetlen összegek

2 órája

892 milliárd forint... – ha ez a terv megvalósul, hamarosan ömleni fog a pénz Somogyba

Címkék#tervezet#uszoda#sportcsarnok#szennyvízhálózat

Közzétette az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2030-ig tervezett fejlesztések listáját. A társadalmi egyeztetésre bocsátott meglehetősen vaskos listán több somogyi tétel is szerepel. Összesen 892 milliárd forintnyi fejlesztés érintheti a vármegyét, amelyek között olyan rég vártak is vannak, mint a 68-as út fejlesztése, vagy éppen a balatonlellei mentőállomás építése, valamint a kaposújlaki reptér fejlesztése.

Koszorus Rita
892 milliárd forint... – ha ez a terv megvalósul, hamarosan ömleni fog a pénz Somogyba

Fotó: Lang Róbert

Több tucat somogyi fejlesztést tartalmaz az a 75 oldalas dokumentum, amelyet nemrégiben tett közzé az Építési és Közlekedési Minisztérium. A következő tíz évre 892 milliárd forint fejlesztést terveznek Somogy vármegyébe, amelyek nyomán utak, iskolák, intézmények újulhatnának meg, de kerékpárutak fejlesztését valamint szennyvízhálózatok bővítését is tartalmazza a szakmai anyag. 

utak fejlesztése kezdődhet somogyban
Utak, iskolák fejlesztése, de új sportcsarnok és uszoda is épülhet a tervezet szerint. Fotó: Lang Róbert

A következő tíz évben egészen régóta várt fejlesztések végére kerülhet pont. A dokumentum tanúsága szerint a balatonszéplaki szivattyútelepet és öntözőrendszert is fejleszthetik, amire 195 millió forintot szánnak. A Balaton partján lévő vízkivételi művet ég 2021 októberében vásárolta meg az állam, hogy ezzel támogassa a környékben található gyümölcsösök öntözését. 

A listában szerepel egy 1,5 milliárd forintos tétel a siófoki uszoda egépítésére, amiről már korábban is azt nyilatkozta Lázár János közlekedési miniszter, hogy a kormánynak szándékában áll megépíteni. A dokumentum szerint 2030-ig elkészülhet a B típusú tanuszoda, kifejezetten úszásoktatás céljára. De uszodát kaphat Kadarkút városa is, ahova jutna 3 milliárd forint erre a célra és egy új sportcsarnok megépítésére. 

A 2030-ig szóló tervek között található a kaposvári tűzoltólaktanya és a Rendőr-főkapitányság épületének felújítása is, amire összesen mintegy 3 milliárd forintot szánna a Belügyminisztérium. 

Régóta várt fejlesztések készülhetnek el

balatonlellei mentőállomás épülete
Most már lassan épülhet az új mentőállomás is? Fotó: Németh Levente

Még februárban számoltunk be róla, hogy annyira megsüllyedt a balatonlellei mentőállomás épülete, hogy használhatatlanná vált. Úgy tűnik a szándék megvan az új építésére, amire 490 millió forintot fordíthatnak. 

Napirendre kerülthet a 68-as számú főút fejlesztése az M7-es autópálya és Barcs között. Ennek értelmében burkolatmegerősítésre és kerékpárút építésére 114 milliárd forintot költene az állam. Ahogy a sokat emlegetett Kaposvár-Szigetvár kétszer-kétsávos 67-es út fejlesztésére 300 milliárd forintot terveznek költeni. Ez a somogyi megyeszékhely a baranyai várossal összekötő szakasz még tervezés alatt áll, amelyről korábban mi is megírtuk, hogy a Zselicben élők kérése szerint akár új nyomvonalat is kaphat. 

Összesen 35 milliárd forintos tételként szerepel a vaskos listán a mosdósi egykori Pallavicini-kastély fejlesztése, amelyet még 3 éve jelentett be Gulyás Gergely Mosdóson egy nagyobb három etapból álló fejlesztés részeként. 

A balatoni háttértelepülések szennyvízhálózatának fejlesztése is hosszú ideje várat magára, a minisztériumi tervezet szerint Igal, Lulla és Som, valamint Marcali szennyvízhálózatát bővítenék, valamint kiépítenék, amelyre a következő években összesen közel 12 milliárd forintnyi forrást fordíthat a kormány. 

A fejlesztési tételek között szerepel a dél-balatoni vasútállomások és megállók újabb felújítása, noha az nem derült ki, hogy mely településeket érintené a 15 milliárdos program. Több iskola fejlesztését is tartalmazza a társadalmi egyeztetésre bocsátott anyag: a marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola tetőszerkezet cseréjére és a  Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőszerkezetének megújítására, a babócsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fejlesztésére összesen mintegy 800 millió forintot tervez költeni a Belügyminisztérium. 

Tovább fejleszthetik a csurgói fürdőt, ami szállodával bővülne 3 milliárd forintból, de a kaposújlaki reptér fejlesztésére is juthat 8 milliárd forint. Kaposvárra is jut majd a fejlesztési forrásokból a következő öt évben, hiszen új utak építésére az iparterületeken mintegy 6,5 milliárd forint juthat, a Kaposvári Sportközpont több ütemben történő fejlesztésére pedig 10 milliárd forint. 

Több marcali fejlesztés is napirenden van, amelyekről Bereczk Balázs polgármester is szólt közösségi oldalán. – A terv tervét augusztus 21-ig lehet véleményezni és ezután dönt majd róla a kormányhatározat. Nem törvény, nem rendelet a döntés, hanem határozat a keretprogramról. A keretprogram fontos, mert ami nincs benne, értelemszerűen kevesebb figyelmet kap. Viszont azt is tudni kell, hogy ami a listàn szerepel, az még nem biztos, hogy megvalósul, hívta fel a figyelmet a városvezető. 

Jó hír a kerékpárosoknak, hogy a 2030-ig tervezett források között öt somogyi kerékpárút fejlesztés is van, összesen mintegy 60 milliárd forint értékben. 

Kerékpárutak:

  • Siófok–Pécs közötti szakasz több részletben (összesen ~24 milliárd Ft).
  • Szigetvár–Kaposvár (14 milliárd Ft).
  • Gyékényes–Berzence (4,5 milliárd Ft).
  • Som–6511. út (2,5 milliárd Ft).
  • Kereki–Tab (6,9 milliárd Ft).
  • Lengyeltóti–Somogyvár (5,5 milliárd Ft).

 

