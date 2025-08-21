augusztus 21., csütörtök

Így emelik fel egymást a somogyi cégek

Címkék#tűzeset#gesztenyeüzem#tavasz

Sokszor halljuk, hogy a cégek egymás riválisai, mindenki a másik kárára próbál előrébb jutni. Somogyban most mégis az ellenkezőjét látjuk: az összefogás erejét. A kadarkúti gesztenyeüzem tavasszal porig égett, ám ahelyett, hogy a vezetők ölbe tett kézzel várták volna a csodát, nekiláttak az újjáépítésnek. A falak állnak, gépsorokat rendeltek, és minden nap dolgoznak azért, hogy ősszel újra termeljenek.

Koszorus Rita
Így emelik fel egymást a somogyi cégek

Felálltak és szó szerint a hamuból építették újjá a kadarkúti gesztenyeüzemet, ami még márciusban gyulladt ki és vált a lángok martlékává egy pillanat alatt. Az üzem húsz családnak adott munkát és a tűzeset miatt 3,5 milliárd forintos kárt szenvedett el a Sarkpont Zrt. 

kigyulladt a kadarkúti gesztenyeüzem
Egy szempillantás alatt lett a kadarkúti gesztenyeüzem a földdel egyenlő. 
Fotó: Lang Róbert

Az már önmagában is elismerésre méltó teljesítmény, hogy nem térdelt le a cég és azonnal elkezdtek az újjáépítésen dolgozni. De ami ennél is szívet melengetőbb: nem maradtak magukra. Magánszemélyek ajánlottak fel, a dolgozók fogtak szervezésbe és most somogyi cégek sorra állnak melléjük, hogy időre elkészülhessen minden: a gesztenyeszezon kezdetére. 

épül a kadarkúti gesztenyeüzem
Júliusban megkezdték az építkezést, mára már áll az üzem. Fotó: Lang Róbert 

Összeteniszezik a gesztenyeüzemre valót

Nem konkurenciát látnak egymásban a cégek, hanem olyan partnert, akit érdemes támogatni. A Kometa, a Fino, a Profiso és még sokan mások is csatlakoztak a jótékonysági sportnaphoz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Kaposváron. Aki elmegy, sportolhat, vásárolhat, támogathat – de valójában sokkal többet tesz: hozzájárul egy közösség újrakezdéséhez.

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt, mert példát mutat arra, hogyan kell egymást felemelni. A Sarkpont Zrt. bizonyítja, hogy a legnagyobb bajban sem szabad feladni, hanem dolgozni kell a jövőért. Az őket segítő vállalkozások pedig azt, hogy összefogással minden könnyebb.

Ha mindenki így állna hozzá a nehézségekhez – felelősséget vállalva magáért, és segítve a másikat –, sokkal előrébb tartanánk.

 

