Ezen a balatoni településen készül a világ legfinomabb fagyija, de hiába, ha a Google nem ajánlja

– Üzleti szempontból nagyon fontos, hogy mennyire erősen jelenik meg egy szolgáltató a Google-ben, és hol tart a Google Cégem profilja – mondta a Sonline.hu-nak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. – Vannak olyan visszajelzések, amelyek jók, és az utazókat is befolyásolják. Az AI jelentősen előretör, és a turizmusban is meghatározó szerepet kezd kialakítani magának – tette hozzá. Szerinte a keresés nem úgy fog működni, ahogy eddig: aki nincs jelen megfelelő módon, és nincs jó értékelése, azt a mesterséges intelligencia nem fogja ajánlani. Ezért válik létfontosságúvá az online láthatóság. – Aki lemarad, az „nem is fog létezni”, vagyis nem fogják a rendszerek ajánlani a szolgáltatását. Láthatóvá kell válni – fogalmazott Fekete Tamás.

Google értékelés formálja a Balaton turizmusát – aki nincs jelen jó minősítéssel, azt a vendégek nem is találják meg

Fotó: Molnár Péter

A Google profil ma már fontosabb, mint a saját weboldal

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a Google Cégem profilokkal szerinte komolyan kell foglalkozni, mert a találati listában ezek 80 százalékot visznek, míg a saját weboldalak csupán 20 százalékot. A szolgáltatók számára éppen ezért kulcsfontosságú, hogy vendégeiket aktív értékelésre ösztönözzék.

– Meg kell kérni a kedves vendéget, ha finom volt a fagyi, ízlett az étel, kedves volt a felszolgáló, megfelelő volt a szállás, tegye meg, hogy minősíti a helyet. Ezt egy kihelyezett QR-kóddal is segíthetjük. Ha valaki jó szolgáltatást nyújt, nyugodtan megkérheti erre a vendégeket – mondta Fekete Tamás. A mesterséges intelligencia ugyanis azokat a helyeket tekinti megbízhatónak, amelyeket sokan és hitelesen értékelnek – a keresőrendszerek azt „látják”, amit több száz ember leír róluk.

Mindenki írja meg a véleményét!

A Balatoni Turizmus Szövetség ennek jegyében idén nyáron kampányt is indított: arra kérik a nyaralókat, hogy készítsenek „ingyenreklámot” a jó fagyizóknak, éttermeknek vagy szállásoknak – pusztán azzal, hogy megírják véleményüket az értékelési felületeken. Mint hangsúlyozzák, ezek az online visszajelzések ma már nemcsak elismerések, hanem komoly gazdasági hatásuk is van. Egy Harvard Business School-kutatás szerint egyetlen csillagnyi javulás akár 5–9 százalékkal növelheti egy vendéglátóhely bevételét.