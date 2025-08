Ezt nézd meg a kocsin, ha nem akarod, hogy átverjen egy nepper!

A devecseri autóvásárban például Ausztriából leselejtezett járművek jelennek meg, amelyek az ún. „lomis” kereskedőkhöz kerülnek. Ezek között már nemcsak alkatrészek, hanem teljes használt autók is megtalálhatók.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Sok a buktató, de van segítség. Fotó: Bús Csaba

Autóvásárláskor érdemes olyan ismerőst bevonni, aki valamennyire jártas az autójavításban, és segít átnézni a járművet. – A Nyugat-Európából érkező autókra jellemző, hogy kívülről szépek és műszakilag megfelelőek, de az alváz gyakran korrodált. A francia és olasz autók karosszériája általában jó állapotú, nem rozsdás, viszont sok bennük a kilométer, és a belső tér gyakran elhasznált, sorolta a fontos figyelnivalókat a kaposvári szakértő. Az például árulkodó lehet, ha kormány, a sebességváltó körüli bőrszoknya, a pedálgumik kopottak. Ifj. Somogyvári János tapasztalatai szerint 200 ezer kilométernél már kopik a kormány, 400 ezernél pedig kilátszik a fém is. Ilyenkor a rafinált kereskedők kormányvédőt tesznek rá, és ezzel „megoldják” a problémát. Azt is érdemes megfontolni, hogy vásárlás előtt elkérjük a kocsi alvázszámát és lekérdezzük az előéletét a hatóságnál, online szolgáltató segítségével. De léteznek olyan vállalkozók is, akik - megfelelő szolgáltatási díj ellenében - vállalják a kiszemelt autó átvizsgálását és szakvéleményt mondanak róla, érdemes -e megvenni, vagy a vevő inkább keresgéljen másutt. Az internet számos lehetőséget kínál ma már a gyanútlan autót vásárlóknak.

Rossz a kultúra

A Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke szerint, hiába van jogszabályi előírás a szavatosságra, a kereskedők gyakran kibújnak alóla, kiskapukat keresnek, vagy csak részben segítenek a javításban. – A legnagyobb baj, hogy nincs a használtautó adás-vételnek kultúrája nálunk: magyar vásárlók többsége már együtt él ezzel a helyzettel. Tudják, hogy ha használt autót vesznek, nagy eséllyel ráfaragnak, de legalább egy-két évig használni tudják a kocsit, tette hozzá.

A 2010 körüli, 15 év feletti autók a szűkebb pénztárcájú vásárlók számára elérhetőek. A jobb módúak már 2015–2016-os évjáratú, fiatalabb autókat is meg tudnak venni, akár 3,5 millió forintért. Azt viszont fontos szem előtt tartani, hogy az ár nem mindig tükrözi a minőséget – ehhez érzék és szerencse is kell. A legideálisabb, amikor egy ismerős új autót vesz, és tíz év múlva viszonylag kevés kilométerrel eladja nekünk. Csak ilyen lehetőségből kevés van.