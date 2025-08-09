Hazai termékek elismerését segíti a minőségrendszerekhez történő csatlakozás

A minőségrendszerek keretében előállított termékek földrajzi területhez kötődő egyedi tulajdonsággal rendelkeznek vagy hagyományos előállítási módszerrel készülnek, és európai uniós szabályozásoknak megfelelően elismerésben részesülnek. A minőségrendszerekben való részvétel elősegíti a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását, ami erősítheti az értékesítést és a termékek piaci pozícióját. A felhívás célja, hogy támogassa a gazdaságok versenyképességének növelését, a mezőgazdasági termelők helyzetének javítását az értékláncban, és, hogy erősödjön a minőségrendszerben részt vevő felek közötti együttműködés.

A támogatás felhasználható a termelői együttműködések létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó tevékenységekre, az eredetmegjelölések és földrajzi árujelzések, illetve a hagyományos különleges termékek elismertetésének kezdeményezésére vagy a minőségrendszer továbbfejlesztésére. A kiírás alapján e tevékenységekre igényelhető maximális támogatási összeg 30 millió forint. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. október 2. és 2026. május 6. között van lehetőség. A pályázati felhívás minden kapcsolódó dokumentuma az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a https://kap.gov.hu/ címen érhető el.