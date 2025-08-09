augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Agrárium

1 órája

Hazai termékek elismerését segíti a minőségrendszerekhez történő csatlakozás

Címkék#termék#részvétel#módszer

A vásárlók bizalmának növelésén túl piaci előnyökkel is jár a minőségrendszerekben való részvétel. Ennek támogatására jelent meg az a pályázati felhívás, amely uniós minőségrendszerek létrehozásához nyújt segítséget a mezőgazdasági termelői csoportok számára. Az 1,6 milliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatás hozzájárul a minőségi követelmények teljesítéséhez és az elismertetés költségeihez is.

A minőségrendszerek keretében előállított termékek földrajzi területhez kötődő egyedi tulajdonsággal rendelkeznek vagy hagyományos előállítási módszerrel készülnek, és európai uniós szabályozásoknak megfelelően elismerésben részesülnek. A minőségrendszerekben való részvétel elősegíti a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását, ami erősítheti az értékesítést és a termékek piaci pozícióját. A felhívás célja, hogy támogassa a gazdaságok versenyképességének növelését, a mezőgazdasági termelők helyzetének javítását az értékláncban, és, hogy erősödjön a minőségrendszerben részt vevő felek közötti együttműködés.
A támogatás felhasználható a termelői együttműködések létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó tevékenységekre, az eredetmegjelölések és földrajzi árujelzések, illetve a hagyományos különleges termékek elismertetésének kezdeményezésére vagy a minőségrendszer továbbfejlesztésére. A kiírás alapján e tevékenységekre igényelhető maximális támogatási összeg 30 millió forint. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. október 2. és 2026. május 6. között van lehetőség. A pályázati felhívás minden kapcsolódó dokumentuma az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a https://kap.gov.hu/ címen érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu