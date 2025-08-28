Kedvező fordulat a lakáspiacon az Otthon Start Programnak köszönhetően

Az Ingatlan.com elemzése arra mutatott rá, hogy az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start Program bejelentése óta eltelt két hónapban látványos fordulat alakult ki a lakásárak terén, írta meg a VG.hu.

Ingatlanpiaci fordult az Otthon Start Programnak köszönhetően Fotó: Szabó Miklós

Csökkentek az árak, bár nem ezt várták

Országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.

A túlárazott ingatlanok eladói rosszul járnak

Az Ingatlan.com szakértője szerint az árakat emelő eladók egy része csalódhat az Otthon Start Program szeptemberi indulását követően, mivel a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok vevőinek piaci feltételekkel kell finanszírozniuk a költözést.

– A túlárazott ingatlanok eladói emiatt két szék között a pad alá eshetnek. Ha a kibontakozó keresleti hullám ellenére nem találnak vevőt az eladó lakásukra vagy házukra, akkor nagy valószínűséggel ezek az eladók sem tudnak továbblépni, és lemaradhatnak az első lakásvásárlók okozta piaci élénkülésről – figyelmeztetett Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Siófoki ingatlanok Fotó: Nemeth Andras Peter

A vidéki és a somogyi ingatlanhelyzet

A vidéki nagyvárosokban érezhető ugyan az áremelkedés, de a megyei jogú városokban mérsékeltebb volt a növekedés, több helyen 2-3 százalékos drágulást mutatnak az Ingatlan.com kínálati adatai. Győrben és Pécsen egyaránt nagyjából másfél százalékos drágulással 848 ezer, illetve 788 ezer forintra nőtt a kedvezményes hitellel megvásárolható lakóingatlanok négyzetméterára. Somogyban egyébként eleve magas a vármegyei ingatlanár, most egészen pontosan 1 165 242 forint négyzetméterenként, köszönhetően a Balaton-parti magasabb árnak, de másutt kedvezőbb a helyzet, állapította meg az Otthon Centrum összeállítása.

A panellakások árai nőnek leginkább

Országosan a legnagyobb áremelkedés a panellakások esetében történt, ahol településtípusól függően 3–5 százalékkal nőttek az árak. Ez visszaigazolja az Ingatlan.com szakértőinek korábbi várakozásait, miszerint az Otthon Start program panelboomot indíthat. A társasházi lakásokkal szemben a kertes házak átlagos árai viszont alig drágultak.