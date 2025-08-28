augusztus 28., csütörtök

Kedvező fordulat a lakáspiacon az Otthon Start Programnak köszönhetően

Bár árdrágulást vártak, mégis vidéken inkább csökkenés tapasztalható az eladó házaknál. Kedvező fordulat történt az ingatlanpiacon az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Kovács Gábor László
Fotó: Nemeth Andras Peter

Az Ingatlan.com elemzése arra mutatott rá, hogy az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start Program bejelentése óta eltelt két hónapban látványos fordulat alakult ki a lakásárak terén, írta meg a VG.hu.

Ingatlanpiaci fordult az Otthon Start Programnak köszönhetően Fotó: Szabó Miklós

Csökkentek az árak, bár nem ezt várták

Országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.

A túlárazott ingatlanok eladói rosszul járnak

Az Ingatlan.com szakértője szerint az árakat emelő eladók egy része csalódhat az Otthon Start Program szeptemberi indulását követően, mivel a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok vevőinek piaci feltételekkel kell finanszírozniuk a költözést. 

– A túlárazott ingatlanok eladói emiatt két szék között a pad alá eshetnek. Ha a kibontakozó keresleti hullám ellenére nem találnak vevőt az eladó lakásukra vagy házukra, akkor nagy valószínűséggel ezek az eladók sem tudnak továbblépni, és lemaradhatnak az első lakásvásárlók okozta piaci élénkülésről – figyelmeztetett Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Siófoki ingatlanok Fotó: Nemeth Andras Peter

 

A vidéki és a somogyi ingatlanhelyzet  

A vidéki nagyvárosokban érezhető ugyan az áremelkedés, de a megyei jogú városokban mérsékeltebb volt a növekedés, több helyen 2-3 százalékos drágulást mutatnak az Ingatlan.com kínálati adatai. Győrben és Pécsen egyaránt nagyjából másfél százalékos drágulással 848 ezer, illetve 788 ezer forintra nőtt a kedvezményes hitellel megvásárolható lakóingatlanok négyzetméterára. Somogyban egyébként eleve magas a vármegyei ingatlanár, most egészen pontosan 1 165 242 forint négyzetméterenként, köszönhetően a Balaton-parti magasabb árnak, de másutt kedvezőbb a helyzet, állapította meg az Otthon Centrum összeállítása. 

A panellakások árai nőnek leginkább 

Országosan a legnagyobb áremelkedés a panellakások esetében történt, ahol településtípusól függően 3–5 százalékkal nőttek az árak. Ez visszaigazolja az Ingatlan.com szakértőinek korábbi várakozásait, miszerint az Otthon Start program panelboomot indíthat. A társasházi lakásokkal szemben a kertes házak átlagos árai viszont alig drágultak.

Az ingatlanszakértő szerint a következő időszakban nem is feltétlenül az árak emelkedése lesz a legkritikusabb kérdés a vevők számára, hanem az, hogy lépést tud-e tartani a kínálat a kereslettel. Jelenlegi adatokból az olvasható ki, hogy egyre több tulajdonos és ingatlanközvetítő ad fel egyre több hirdetést, de a kereslet ezeket gyorsan felszívja a piacról, ami miatt a kínálat csökkenő tendenciát mutat.

 

