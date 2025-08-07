Nő a kormánynál, aki egy egész flottáért felel

Az autóbusz-vezetés és a tömegközlekedés világa sokak szemében még ma is férfias terepnek számít. Ehhez képest különösen figyelemre méltó, hogy immár két hónapja Muthig Tímea vezeti a Kaposvári Közlekedési Zrt.-t, aki korábban a cég gazdasági területén dolgozott. A tapasztalt közgazdász elmondása szerint nőként is lehet eredményesen irányítani egy ekkora vállalatot – ehhez azonban tudatosságra, csapatmunkára és stratégiai gondolkodásra van szükség. Az új vezető beavatott minket a jövő terveibe is.

Nő az esély a sikerre a jövőben

Fotó: Lang Róbert

– 2012 óta dolgozom a cégnél, először a közlekedési részleg főkönyvelőjeként. Új szerepbe kerültem, de a cél ugyanaz maradt: a helyi közösségi közlekedés színvonalának emelése – mondta Muthig Tímea. – Vezetőként a legnagyobb kihívás, hogy dolgozóink jól érezzék magukat, érezzék a munkájuk megbecsülését és elismerését, és olyan munkahelyi légkört alakítsunk ki, ahová új kollégák is szívesen csatlakoznának.

Mint fogalmazott: ma már nemcsak a fizikai, de a szellemi állományban is érezhető a létszámhiány. Ezért különösen fontos a jó csapatmunka és az összetartás. A vezérigazgató célja, hogy a dolgozók ne csupán munkatársként, hanem egy egymást támogató közösségként, szinte családként működjenek együtt, még akkor is, ha a lehetőségek korlátozottak.

A napi kihívások közé tartozik a csökkenő utasszám is: – Az utóbbi években visszaesett a fizető utasok száma, miközben az energia- és bérköltségek egyre emelkednek – fogalmazott a vezérigazgató. – Az eladott bérletek árbevétele ma már nem fedezi a működési költségeket. Ezért különösen fontos a tudatos közlekedés népszerűsítése – tette hozzá.

Egy lépéssel közelebb a zöld jövő

Ennek egyik eszköze a zöld járműflotta bővítése: az elmúlt években Kaposváron is megjelentek az elektromos tesztbuszok, amelyeket az utasok ingyenesen próbálhattak ki. – A fiatalabb generációk különösen nyitottak az új technológiákra, és ezek az élmények vonzóbbá tehetik a közösségi közlekedést – mondta Muthig Tímea.

A járműpark fejlesztése nem áll meg: Szita Károly, Kaposvár polgármestere korábban bejelentette, hogy 15 új autóbusz érkezik a városba, melyek közbeszerzése már lezárult. A beszerzés részét képezi két midi típusú és több szóló, valamint csuklós jármű is. A flottát részben már jól ismert típusok alkotják, de új márka is megjelent, mint a BYD modell, amelyről a szakemberek jó tapasztalatokat szereztek már a gyártóüzemben tett látogatás során.

A fejlesztések nemcsak a járműparkot érintik, hanem a digitális szolgáltatásokat is: a cég tervei közt szerepel az elektronikus jegyvásárlási rendszer és az utastájékoztatás fejlesztése is, amely lehetővé teszi majd a jövőben, hogy az utasok akár okostelefonnal is megvásárolhassák jegyüket, bérletüket.

– Bízom benne, hogy ezek a fejlesztések segítenek abban, hogy még többen választják majd a környezetbarát közlekedést, zárta gondolatait a vezérigazgató.