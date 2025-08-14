Van remény: nem marad gesztenyemassza nélkül az ország, összefogtak a kaposvári cégek a leégett üzemért

Júniusban még csak készülődtek az üzem újjáépítéséhez, de mostanra már állnak a falak ott ahol néhány hónapja tűz martalékává vált a kadarkúti gesztenyeüzem.

Ahol nemrég csak hamu volt, most állnak a kadarkúti gesztenyeüzem falai. Fotó: Sarkpont Zrt.

– A biztosítónkkal sikerült peren kívül megegyezni, és folyósították az összeget, amelyben megállapodtunk – ennek nagyon örülünk. A bank, amely teljesen kihátrált mögülünk, helyett egy másik pénzintézet átvette az ügyeinket: hitelt adott, valamint átvállalta a korábbi bankgaranciát. Anyagilag így egy kicsit fellélegezhettünk – ha nem is kaptuk meg a teljes összeget, de legalább annyit, ami a vonal újraindításához szükséges. Emellett a Fehérvár Travel is támogatott bennünket kölcsönnel és támogatási összeggel, számolt be a pénzügyi lehetőségekről Egyed Károly, a Sarkpont Zrt. ügyvezetője.

A beltéri munkákkal is haladnak. Forrás: Sarkpont Zrt.

Legutóbbi látogatásunk óta már állnak a falak, jól halad az építkezés. – Nagyon feszes a tempó, de azon vagyunk, hogy időre elkészüljünk mindennel, mondta Egyed Károly kérdésünkre. A fővállalkozó a Metal Stream, akik nagyon odateszik magukat, és mindent megtesznek a határidők betartásáért. A kőműves munkákat a Rotech Motor Kft. végzi. Mindenkivel nagyon elégedett vagyok, mert mindenki teszi a dolgát, és szépen haladunk, számolt be az ügyvezető.

Már jól állnak. Forrás: Sarkpont Zrt.

A leégett üzem helyett épülő új csarnokba természetesen új gépsorok is kellenek, amelyekhez a szükséges berendezések beszerzését azonnal, a tűzeset után megkezdték. – Mivel hosszabb a gyártási idejük, mostanra kaptuk meg a visszaigazolást, hogy augusztus végére kellene megérkezniük. Jelenleg egyeztetünk a feladásról és a szállításról, de úgy tűnik, ez is rendben lesz. Szeptember elsejétől kezdődik a nagy hajrá: az automatizált gépsort össze kell szerelni, és szeptember 20-ig szeretnénk végezni a rendszerbe állítással, hogy a gyártósoron októberre – a friss gesztenye szezonjára – teljesen rendelkezésre álljon a vonal, tette hozzá az ügyvezető.

Jótékonyság a kadarkúti gesztenyeüzemért

Több jótékonysági akció volt már a gesztenyeüzem megsegítése érdekében és továbbra is szükséges az anyagi támogatás, hiszen a hiteleket is törleszteni kell valamiből. Éppen ezért tartanak augusztus 23-án jótékonysági sportnapot, Kaposváron, a Gilice utcai teniszpályán.