1 órája
Ebben a somogyi üzemben semmi esélye a lisztériának
Több sajtot is visszahívtak, amelyekből hazánkba is kerülhetett. Utánajártunk annak, hogyan lehet kivédeni a liszteriózist. A szakértők szerint a legjobb amit tehetünk, ha magyar sajtot veszünk és lehetőleg helyit, amelyik minden előírásnak megfelel és biztosan higiénikus körülmények között készült.
Nemrégiben több európai országban is visszahívtak francia sajtokat liszteriózis gyanú miatt. Ez az eset is igazolja, mennyire szigorú ellenőrzéseket és fegyelmezett munkát igényel az élelmiszerbiztonság. A kaposvári Fino-Food Kft. éppen a közelmúltban szerezte meg a legmagasabb minősítést az élelmiszeripari auditok sorában – nem véletlenül.
– Az első és legfontosabb az alapanyag, vagyis a nyerstej átvétele, magyarázza Vitéz Jakab Alíz, a cég minőségirányítási vezetője. A folyamat már a tehenészetben kezdődik: az állatok egészségi állapotát, a fejés higiéniáját és a tej azonnali hűtését szigorúan ellenőrzik. Csak egészséges állatok tejét veszik át, amelyet a lehető legrövidebb időn belül szállítanak a feldolgozásra, a kaposvári üzembe.
- A lisztéria elleni védekezés egyik legfontosabb eleme a pasztőrözés. Míg az előírás szerint 72 °C-on, 15 másodpercig tartó hőkezelés is elegendő lenne, a Fino Food Kft. ennél magasabb hőfokon dolgozik, különösen trappista sajt gyártásánál. A trappista ráadásul félkemény sajt, magasabb szárazanyagtartalommal és masszívabb állománnyal, ami önmagában is kedvezőtlen környezetet jelent a kórokozó számára – szemben a francia lágy, sokkal nedvesebb sajttésztájával.
– A gyártás biztonságát nemcsak a hőkezelés garantálja. A berendezések műszaki állapota, a felügyeleti rendszer, valamint a rendszeres karbantartás éppoly meghatározó tényező. A sajtgyártásban a sózás is fontos szerepet kap, hiszen nemcsak az ízt formálja, hanem a termék eltarthatóságát is növeli, hívta fel a figyelmet Vitéz Jakab Alíz.
Liszteriózis? Szóba sem jöhet
Az üzem higiéniai állapota szintén kulcskérdés. A keresztszennyeződés elkerülése, a személyi higiénia szigorú betartása, valamint a dolgozók folyamatos képzése mind hozzájárulnak a biztonságos működéshez.
– Fontosnak tartom, hogy a termelésben is jelen legyünk, segítsünk, és azonnal szóljunk a munkatársaknak, ha kell, hangsúlyozza a minőségirányítási vezető. A dolgozók és a berendezések egyaránt „patikatisztaságot” követelnek meg, hiszen a legkisebb hiba is veszélyt jelenthet – tette hozzá.
Mivel a Fino Food Kft. termékei üzletláncok polcaira kerülnek, a cégnek a nemzetközi szabványoknak – például az IFS előírásainak – is meg kell felelnie. Az évenkénti auditok során most érték el fennállásuk legmagasabb minősítését.
Természetesen a kockázat sosem zárható ki teljesen. Egy-egy műszaki hiba vagy a nyerstej szennyeződése bármikor előfordulhat. A magyar szabályozás ezért előírja a folyamatos önellenőrzést, valamint a termékek akkreditált laborokba küldését is. A Fino nem vizsgál közvetlenül patogéneket, de a jogszabály például a lisztéria ellenőrzését is kötelezővé teszi. A vizsgálatok eddig minden esetben negatív eredménnyel zárultak.
Ha azonban bármelyik labor lisztériát mutatna ki, azt azonnal jelenteni kellene a hatóságnak, és haladéktalan intézkedést kellene hozni.
– Ez a rendszer nálunk jól működik, és a fogyasztók biztonságát szolgálja – emelte ki Vitéz Jakab Alíz.
A Fino példája mutatja: a magyar trappista nemcsak hagyomány, hanem a biztonság szinonimája – a lisztéria pedig itt esélyt sem kaphat!