Ebben a somogyi üzemben semmi esélye a lisztériának

Nemrégiben több európai országban is visszahívtak francia sajtokat liszteriózis gyanú miatt. Ez az eset is igazolja, mennyire szigorú ellenőrzéseket és fegyelmezett munkát igényel az élelmiszerbiztonság. A kaposvári Fino-Food Kft. éppen a közelmúltban szerezte meg a legmagasabb minősítést az élelmiszeripari auditok sorában – nem véletlenül.

A Finonál esélye sincs a liszteriózisnak

Fotóillusztráció: Lang Róbert

– Az első és legfontosabb az alapanyag, vagyis a nyerstej átvétele, magyarázza Vitéz Jakab Alíz, a cég minőségirányítási vezetője. A folyamat már a tehenészetben kezdődik: az állatok egészségi állapotát, a fejés higiéniáját és a tej azonnali hűtését szigorúan ellenőrzik. Csak egészséges állatok tejét veszik át, amelyet a lehető legrövidebb időn belül szállítanak a feldolgozásra, a kaposvári üzembe.

A lisztéria elleni védekezés egyik legfontosabb eleme a pasztőrözés. Míg az előírás szerint 72 °C-on, 15 másodpercig tartó hőkezelés is elegendő lenne, a Fino Food Kft. ennél magasabb hőfokon dolgozik, különösen trappista sajt gyártásánál. A trappista ráadásul félkemény sajt, magasabb szárazanyagtartalommal és masszívabb állománnyal, ami önmagában is kedvezőtlen környezetet jelent a kórokozó számára – szemben a francia lágy, sokkal nedvesebb sajttésztájával.

– A gyártás biztonságát nemcsak a hőkezelés garantálja. A berendezések műszaki állapota, a felügyeleti rendszer, valamint a rendszeres karbantartás éppoly meghatározó tényező. A sajtgyártásban a sózás is fontos szerepet kap, hiszen nemcsak az ízt formálja, hanem a termék eltarthatóságát is növeli, hívta fel a figyelmet Vitéz Jakab Alíz.

Liszteriózis? Szóba sem jöhet

Az üzem higiéniai állapota szintén kulcskérdés. A keresztszennyeződés elkerülése, a személyi higiénia szigorú betartása, valamint a dolgozók folyamatos képzése mind hozzájárulnak a biztonságos működéshez.

– Fontosnak tartom, hogy a termelésben is jelen legyünk, segítsünk, és azonnal szóljunk a munkatársaknak, ha kell, hangsúlyozza a minőségirányítási vezető. A dolgozók és a berendezések egyaránt „patikatisztaságot” követelnek meg, hiszen a legkisebb hiba is veszélyt jelenthet – tette hozzá.

Mivel a Fino Food Kft. termékei üzletláncok polcaira kerülnek, a cégnek a nemzetközi szabványoknak – például az IFS előírásainak – is meg kell felelnie. Az évenkénti auditok során most érték el fennállásuk legmagasabb minősítését.

Természetesen a kockázat sosem zárható ki teljesen. Egy-egy műszaki hiba vagy a nyerstej szennyeződése bármikor előfordulhat. A magyar szabályozás ezért előírja a folyamatos önellenőrzést, valamint a termékek akkreditált laborokba küldését is. A Fino nem vizsgál közvetlenül patogéneket, de a jogszabály például a lisztéria ellenőrzését is kötelezővé teszi. A vizsgálatok eddig minden esetben negatív eredménnyel zárultak.

Ha azonban bármelyik labor lisztériát mutatna ki, azt azonnal jelenteni kellene a hatóságnak, és haladéktalan intézkedést kellene hozni.

– Ez a rendszer nálunk jól működik, és a fogyasztók biztonságát szolgálja – emelte ki Vitéz Jakab Alíz.

A Fino példája mutatja: a magyar trappista nemcsak hagyomány, hanem a biztonság szinonimája – a lisztéria pedig itt esélyt sem kaphat!