Búzaünnep

Buzsákon szegték meg Somogy új kenyerét - fotók

Összeöntötték és megáldották a somogyi gazdálkodók által felajánlott búzát kedden Buzsákon. A Magyarok Kenyere somogyi ünnepségén megáldották az újkenyeret és meg is szegték azt. Az ünnepségen elhangzott: 400 somogyi gazda adakozott, eddig 55 tonna búzát gyűjtöttek össze egy jó ügyért.

Koszorus Rita
Ünnepélyes keretek között Buzsákon öntötték össze a felajánlott gabonát, amelyből a magyarok kenyere készül majd. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,  a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) kezdeményezésére jött létre 15 éve a jótékonysági akció, amely keretében az ország összes vármegyéjében, így Somogyban is várják a gazdák felajánlásait. 

magyarok kenyere búzaösszeöntés
Összeöntötték a Magyarok Kenyere keretében gyűjtött búzát. Fotó: Muzslay Péter 

Az idei évben vármegye szerte 12 gyűjtőponton várták az adományokat, s teszik ezt egész augusztusban. – Büszke vagyok azokra a gazdákra, akik termésükből felajánlottak, és azokra is, akik betakarították, ezzel biztosítva a magyar emberek mindennapi kenyerét, mondta Madarász Zoltán vármegyei kamarai elnök. Hozzátette: a gyűjtés még nem ér véget, augusztus 31-ig azok is jótékonykodhatnak, akik eddig nem tették. 
A kamarai elnök bort, búzát és békességet kívánt a gazdáknak. Utóbbiról szólva elmondta, ennek különösen nagy jelentősége van napjainkban. 

Összeöntötték és megáldották. 

Magyarok kenyere: egy a nemzet, közös a kenyér

A termelők által felajánlott búzából lisztet őrölnek Zalában, amit rászorulókhoz juttatnak el, olyanoknak, akiknek nem csak adomány, de igazi ajándék lesz. Móring József Attila, országgyűlési képviselő beszédében elmondta: minden évben azt kéri a MAGOSZ-tól, hogy a somogyi búza, ami a határon túlra kerül, Hargitába utazzon, hiszen az erdélyi megye, Somogy testvérmegyéje. – Köszönöm a gazdáknak, hogy megtermelik a búzát, fáradtságos munkával betakarítják azt és azt is, hogy adakoznak a Magyarok Kenyere gyűjtésbe, mondta a politikus. 

Jakab István: összeköt minket a búza, a kenyér. Fotó: Muzslay Péter 

Jakab István, MAGOSZ elnök Buzsákban az összefogás fontosságát hangsúlyozta. – Csodálatos érzés itt lenni, és ma is jó szívvel jöttem, mert tudom, hogy egy őszinte, nyílt, baráti közösséghez érkezem. A magyar gazdák tudják, mi a kötelességük: boldogulni, élni, népben és nemzetben gondolkodni, tisztelni, becsülni és szeretni hazájukat, gyermekeiket békében és biztonságban nevelni, fogalmazott. 
Ehhez járul hozzá a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program is, tette hozzá. – Tudva, hogy egy kenyéren vagyunk: közös az öröm, a bánat, a kudarc és a siker, fogalmazott Jakab István. 

Búzaösszeöntés és kenyérünnep Buzsákon

Fotók: Muzslay Péter

Kara Lajos, Buzsák polgármestere, házigazdaként köszöntötte az ünneplőket, és egyúttal megköszönte, hogy a festői Buzsák adott otthont az eseménynek, hiszen nagy megtiszteltetés ez minden falun és mezőgazdaságból élőnek. Biró Norbert, közgyűlési elnök a gazdák munkáját méltatta, s kiemelte: a kenyér az életet, a fejlődést, a jövőbe vetett hitet jelképezi. Egyúttal jobb időjárást kívánt a termelőknek, hiszen idén az aszály miatt komoly kihívások nehezítették a munkát. 

Az ünnepi beszédek után összeöntötték a búzát, majd megáldották azt és az új kenyeret. 

 

 

