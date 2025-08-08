Egyszer már kinyírták Orbán Viktor otthonteremtési programját, most 50 ezer új lakás épülhet

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón. Orbán Viktor miniszterelnök július másodikán jelentette be a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik életkori megkötés nélkül. Mutatjuk, hogy miért különleges ez a mostani a program azokhoz képest, amelyekkel a magyarok találkozhattak az elmúlt évtizedekben – írja a Világgazdaság.

Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány

Fotó: Földi Imre

Otthon Start: már volt egy hasonló, amit pár év alatt földdel tettek egyenlővé, belehajtva a devizahitelezésbe százezreket

Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány. A legelső 1998–2002 közötti kormányzati ciklus mai napig sokat emlegetett programja 2000 februárjában indult el. A program a jelzáloghitelek kamattámogatására irányult a fiataloknak új és használt lakások vásárlására, ami állami garanciavállalással párosult. Az állam fix, kedvezményes kamatozású lakáshiteleket biztosított, jellemzően 6 százalékos kamattal, ami jóval kedvezőbb volt a piaci kamatoknál. A gyakorlatban mindez úgy történt, hogy a maximum 10 millió forintos hitel esetében a kamatból 8 százalékot kellett magánszemélynek fizetni az első 5 évben, a fölötte lévő részt az állam vállalta.

A program megtette a hatását: rögtön már 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki Magyarországon, majd 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, ami tízezerrel volt több a 1999-es mélypontnál. Hiába volt azonban sikeres, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ-kormány az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette. A folyamat groteszk sajátossága volt, hogy azok is felvették a hitelt, akik támadták.