Hullanak az őzek: pocoknak szánják a mérget a gazdák, de végül Bambi lesz az áldozat

Javában tart az őzek üzekedési időszaka, amely nemcsak a vadászok számára izgalmas időszak, hanem fontos pillanat a vadgazdálkodás szempontjából is. Bár a bakok trófeaminősége továbbra is jónak mondható, a somogyi állomány csökkenése már vármegyei szinten is érzékelhető – derül ki a szakmai értékelésekből.

Őz a gazban.

Fotó: Mócza Dániel

Kevesebb őz kerül terítékre

Egyes térségekben gyengébb eredmények születtek, ami helyi problémákra utalhat. Az üzekedés idején elejtett bakok az éves teríték 15–20 százalékát adják, de a terítékadatok alapján csökkenés tapasztalható számukban. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint Somogyban 2016-ban összesen 4292 egyed került terítékre, 2023/24-es vadászati évben már csak 2884. A terítékre hozott bakok száma 1771-ről 1362-re esett vissza, a sutáké és gidáké szintén csökkenő tendenciát mutat. Az elhullások száma ugyan ingadozik, de a populáció csökkenése így is szembetűnő.

Csökken az állomány, az okok szerteágazóak. Forrás: MW

Sugár László, a MATE Kaposvári Campus professor emeritusa, öt évtizede foglalkozik őzekkel. Mint mondja, a probléma nem új keletű, de az utóbbi években egyre súlyosabbá vált. A mezőgazdasági gyakorlatok – nagy táblák, hosszú ideig üres földek – kedvezőtlenné tették az élőhelyet az őz számára. – A gazdák hozzáállása sem mindig segítő: sokan csak kártevőként tekintenek az őzre, nem partnerként, fogalmazott a somogyi szaktekintély.

A professzor szerint a pocokgradációs évek különösen veszélyesek voltak: előfordult, hogy aranyérmes bakokat találtak elpusztulva, szabálytalanul kihelyezett pocokméreg közelében. Emellett a mezőgazdasági kerítések, villanypásztorok is gyakori halálos csapdát jelentenek a nagyvad számára, jegyezte meg.

A somogyi vadászterületeken még mindig vannak jó trófeák, de a populáció csökkenése már nem hagyható figyelmen kívül. Kaposvár környékén például néhány éve még 80–100 egyedből álló őzcsapatokat lehetett látni, ma már ez ritka.

Persze vannak olyan területek az országban, ahol betegségek is csökkentik az állományt, de nem lehet Sugár László vadbiológus szerint kizárólag egy tényező számlájára írni a csökkenő tendenciát. A vadbiológus szerint a megoldás átfogó, hosszú távú együttműködés a vadgazdálkodók, mezőgazdasági szereplők és szakmai szervezetek között.