MInden van a piacon, amit öntöznek, csak tudd megfizetni

Sokféle paradicsom közül választhatott az, aki üvegbe szerette volna zárni a nyár közkedvelt zöldségének levét. Lassan ugyanis indul a paradicsom eltevés szezonja, amely jellemzően nyár végétől ősz elejéig tart. A Kaposvári Nagypiacon sokféléből lehetett választani, természetesen az is tudott vásárolni, aki hétköznapi fogyasztásra vitte volna. Koktél, közepes méretű, hosszúkás és gömbölyű is kínálta magát a standokon. Emellett hatalmasra nőtt, érett paradicsomok is kaphatóak voltak, annak ellenére, hogy nem volt kegyes az időjárás a termelőkhöz.

Kapós volt a paradicsom a piacon

Fotó: Lang Róbert

– Érteni kell hozzá, ahhoz hogy szép legyen a termés. Én már 40 éve zöldségtermeléssel foglalkozom és csak bio anyagokkal védem a termést, valamint mindenre fel vagyok készülve, magyarázta Török István, zimányi őstermelő. Azt mondta: úgy nem lehet zöldséget termelni, hogy elültetjük a palántákat és várjuk a csodát. Ő tízféle paradicsomot termel és különleges tökféléket is, így például fehér cukkini is kapható volt a standján, de sárga patisszon is. A fehér cukkiniről Takács István elmondta: egészen különleges íze van, zamatos és lédús, a húsa pedig zöld.

A barack még mindig sláger

Fotó: Lang Róbert

Szili Dezsőnél idénygyümölcsök sorakoztak, a kosárban szép szemű szilvák várták, hogy valaki vásároljon belőlük.

– Attól ilyen szép, hogy hamvas, magyarázta az őstermelő. Ehhez az is kellett, hogy öntözzünk, a szilvafát is öntözni kell, de majdnem mindent. Nem lehet már ezt a szárazságot vízzel bírni – tette hozzá.

Amit viszont öntöznek, az meghálálja. Elég volt a méretes nektarinokat megnézni a régi piaccsarnokban, amelyeket úgy vittek a vásárlók, mint a cukrot. Pedig nem volt olcsó, mert volt olyan stand, ahol 2200 forintért mérték kilóját, de persze olcsóbbat is ki tudtunk fogni. A kajszi már nem mutatott ilyen szép képet, de azt az idei időjárás nagyon megviselte, csak az "extra" jelölésű volt ökölnyi méretű, de annak az ára is magasabb volt.