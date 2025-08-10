augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felmérés

36 perce

Ez a balatoni város a magyarok kedvence

Címkék#toplista#úticél#turizmus

Még mindig a Balaton a riviéra a magyaroknak. Egy friss statisztikából kiderült: Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úticél a magyarok körében, de régiós összesítésben is toronymagasan vezet a Balaton. A legtöbb turista a magyar tengerhez foglalt szállás ezen a nyáron is.

Koszorus Rita
Ez a balatoni város a magyarok kedvence

Fotó: Németh András

Idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáját ismét Siófok vezeti, írta a Teol.hu egy belföldi statisztika alapján. A legkedveltebb úticélok a Balaton fővárosa után Budapest és Eger, de az első tízbe Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is bekerült. 

Időjárás, kánikula, Balaton, Siófok, szökőkút
A turisták imádják Siófokot. 
Fotó: Krausz Andrea

Siófok és a Balaton a kedvenc

A régiók között is a Balaton térsége vezet: a foglalások 31 százaléka ide érkezett, második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik 11 százalékkal. A szállástípusok között országosan az apartmanok a legnépszerűbbek, ezek adják a nyári foglalások harmadát. A második legkedveltebb a hotel (27 százalék), a harmadik a vendégház (23). A legkeresettebb attrakciók között idén a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda és az egri vár szerepel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu