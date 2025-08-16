Brunch, szieszta, vacsora – át kell alakítani a balatoni vendéglátást, olasz minta szabhat új irányt

A nyári szezon egyik különlegessége volt Balatonfenyvesen, hogy a strandon zenés reggelivel várta a vendégeket Szikra Gabriella, a fonyódi és balatonfenyvesi A Konyhám séfje. A kínálatban a klasszikus ham and eggs és bacon and eggs mellett tükörtojás, eggs Benedict, eggs Royale is szerepelt, de még osztrigás, lazacos reggelit is kóstolhattak a vendégek pezsgővel és élő zenével.

– Sokan meglepődtek, hogy reggel zenész fogadja őket, de a hangulat nagyon jó volt. Úgy gondolom, nyaraláskor miért ne lehetne egy különleges reggelivel indítani a napot – mondta a neves vendéglátó.

Szikra Gabriella szerint olasz mintára alakulhat át a Balaton vendéglátása

Forrás: Facebook/A Konyhám

A kánikula és a hektikus időjárás feladja a leckét a balatoni vendéglátóknak

A nyár azonban nem csak a sikeres reggeli programokról szólt. A nagy meleg sok vendéglátóhelyhez hasonlóan A Konyhám működését is befolyásolta: a kánikulában a vendégek inkább az árnyékban vagy a nyaralóban pihentek, és csak estefelé tértek vissza a partra.

– Dél és három óra között szinte senki nincs a strandon, ilyenkor nem is nagyon esznek az emberek. Ehhez alkalmazkodnunk kellene, mint az olaszok, akik délben eltűnnek, majd késő délután újra megtelik az élet a parton

– fogalmazott Szikra Gabriella.

Szikra Gabriella: itthon kellene költeni, nem külföldön

A séf ugyanakkor hangsúlyozza: a hazai vendéglátás jövője szempontjából fontos lenne, hogy a nyaralók itthon költsenek. – El kell indítanunk a gazdaságot, és ezt nekünk kell megtenni.

Itthon kell maradnunk, itthoni vendéglátósoknál, kereskedőknél költeni, nem kivinni a pénzt az országból. Ha tetszik az olasz vagy az osztrák minta, miért nem úgy élünk?

– tette fel a kérdést. Bár a szezon a hektikus időjárás és a hőség miatt nehezebb volt a megszokottnál, Szikra Gabriella igyekszik optimistán tekinteni a nyárra. Új programokat szerveznek, élő zenét és különleges ételkínálatot biztosítanak, hogy a vendégeknek mindig legyen oka betérni.

– Mindig próbáljuk kihozni a legtöbbet a helyzetből. Szerencsére jól vagyunk, és ez a legfontosabb – mondta.

Megváltozott fogyasztási szokások – kisebb költekezés

Ugyanakkor azt is elismeri, hogy a költekezési kedv mérséklődött.

– Azt látjuk, hogy az emberek most megfontoltabban költenek, kevesebbszer ülnek be napközben. Ez nyilván kihívás a szolgáltatóknak – tette hozzá. A séf szerint a jövőben a vendéglátásnak jobban alkalmazkodnia kell a nyári hőséghez és a vendégek megváltozott szokásaihoz, hogy mindenki jól járjon.