Fürtökben mérik a boldogságot a Kaposvári Nagypiacon

Határozottan nincs még vége a nyárnak, ez látszik a piaci kínálaton is. Ugyan már megjelentek az őszi finomságok a Kaposvári Nagypiacon, de kapató meg a mézédes a görögdinnye, de most már csak átlagosan 300 forintos kilónkénti áron, ami azért jóval barátibb, mint a szezon kezdetén. Sőt a szuloki dinnyestandnál a hosszúkás fajta is jól fogyott, a gömbölyű és a sárga mellett. A kukorica is sok helyen kapható, a csemegét 250 forintért kínálják a termelők és kereskedők. A piac egyik legnagyobb sztárja ezen a pénteken határozottan a szőlő volt, ami már egyre több termelőnél kapható.

Megérkezett a finom szőlő a piacra

Fotó: Lang Róbert

Itt a szőlő szezonja

– Van nálam Irsai és Királyleányka, mindkettő jól termett. Talán a szőlő az egyetlen, ami jó lett idén, mesélte Kránicz József, nagykanizsai őstermelő. Hozzátette: a napsütéses időt nagyon szerette a növény, ezért jó édes lett minden egyes szem. A nagykanizsai őstermelőnél lekvárok, babfélék és szilva is volt. Ez utóbbiból kétfajtát hozott: egy lekvárnak valót és egy másikat, ami inkább étkezési. Ez nem sikerült olyan jól, hiszen a fák szenvedtek a hőségben. – Nézze meg, így összefonnyadtak a szemek, mert a fa úgy próbált túlélni, hogy elvonta a terméstől a nedvességet, mutatott az árujára.

Jó árban van a dinnye és a kukorica is. Fotó: Lang Róbert

Szilvát sok helyütt árultak a piacon, az ára és a szemek mérete is meglehetősen változékony volt. A legolcsóbb a csonthéjasból 600, míg a legdrágább 2000 forintos kilónkénti áron volt kapható. A szőlő ára is széles skálán mozgott: árulták 990 forintos és 2000 forintos áron is. Ennyibe került az egyik helyen a barack is, míg máshol a hatalmas ősziket mindössze 799 forintért mérték kilóját. Azt mondták a vásárlók, itt is igaz mint az áruházakban, ki kell fogni a jót és meg kell találni az olcsót.