4 órája
Feketézők kíméljenek! Pedig rámozdulnának a betiltott termékekre
Szeptember 1-jétől tiltólistára kerül egy alapanyag, amelyet a műköröm- és gél lakk készítésben eddig széles körben használtak. A TPO betiltása az egészség védelmét szolgálja, ugyanakkor komoly anyagi terhet ró a legálisan működő szalonokra.
Szeptember 1-jétől az Európai Unió teljes területén – így Magyarországon is – életbe lép a TPO betiltása. A Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide nevű anyagot tartalmazó kozmetikai termékek gyártása, forgalmazása és felhasználása ettől az időponttól tilos lesz. A döntés a szépségipar egyik alapvető összetevőjét érinti, és komoly következményekkel járhat a műkörmös szakmában dolgozók számára.
A TPO egy fotómegkötő anyag, amely a gél lakkok és műkörömzselék UV-fény hatására történő megkeményedéséért felel. Állatkísérletek alapján a vegyületet a CMR 1B kategóriába sorolták, vagyis feltételezhetően rákkeltő, mutagén, és a reprodukciós képességeket is károsíthatja. A szakemberek szerint a TPO a körömlemezen keresztül felszívódhat a szervezetbe, így használata hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet.
A magyar szabályozás igen szigorú
Az anyag felkerült az EU kozmetikai rendeletének (1223/2009/EK) tiltott összetevőket tartalmazó II. mellékletébe. Bár az uniós határozat is szigorú, a magyar szabályozás ennél is elővigyázatosabb: hazánkban nemcsak a TPO-t tartalmazó készítmények forgalmazása, hanem a szakmai felhasználása is tilos lesz a határidőt követően. Ez azt jelenti, hogy a körmösök szeptember 1. után már a korábban beszerzett készleteiket sem használhatják fel.
Nekünk azonnal meg kell válni a készleteinktől – ez veszteség
A döntés komoly anyagi terhet róhat a legálisan működő szalonokra. Szabó Csilla, a siófoki Nails by Csilla szalon tulajdonosa lapunknak elmondta: ő is azonnal lépéseket tett annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályozásnak. – Természetesen én is megválok a TPO-t tartalmazó lakkoktól, fedő- és körömépítő anyagoktól, mert úgy gondolom, veszélyes összetevőkkel nem szabad dolgozni. A vendégeim körmére sem szeretnék felvinni semmilyen káros anyagot – mondta Szabó Csilla. Hozzátette: mint a legtöbb körmös, ő sem tudta, hogy ez az anyag egészségkárosító lehet, hiszen sem az oktatásban, sem a vásárlás során nem kapott erről tájékoztatást. Csak az elmúlt hónapokban, az uniós vizsgálatok nyomán vált egyértelművé a TPO kockázata. – Elolvastam a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai tájékoztatóját, amely világossá tette, hogy szeptembertől nemcsak a forgalmazás, hanem a felhasználás is tilos. Nekünk tehát azonnal meg kell válnunk a készleteinktől.
Az elmúlt években több százezer forint értékben vásároltam alapanyagokat, ezek körülbelül felét – gél lakkot, fedőt és építőanyagot – most teljes veszteségként kell leírnom. Ez hatalmas kiesés. Ráadásul a tiltott termékeket biztonságos, TPO-mentes változatokkal kell pótolnom, ami újabb kiadást jelent
– fogalmazott a szakember.
TPO betiltása: A feketén dolgozó körmösök jól járnak?
Szabó Csilla hangsúlyozta: számára egyértelmű, hogy minden szabályt be kell tartani, hiszen tisztán, legálisan szeretné működtetni vállalkozását, és nem kockáztatna egy esetleges ellenőrzés során bírságot. Ugyanakkor aggodalommal figyeli, hogy a szabályozás megkerülésére is van példa.
– Engem is megkerestek, hogy ha már úgyis kidobom ezeket a lakkokat, adjam oda egy otthon dolgozó körmösnek. Természetesen nem adtam oda, de sajnos attól tartok, hogy a feketén dolgozók most rá fognak mozdulni ezekre a készletekre.
Őket nem ellenőrzik, és valószínűleg továbbra is TPO-tartalmú anyagokkal fognak dolgozni. Én viszont bízom benne, hogy a tisztességesen működő körmösök mind átvészelik ezt az időszakot, és kitartást kívánok minden kollégámnak – tette hozzá.
Vannak már alternatívák
Bár a tiltás komoly kihívást jelent, a szakma nincs teljesen eszköztelen helyzetben. A gyártók már dolgoznak a megfelelő alternatívák kifejlesztésén, és több TPO-mentes termék is elérhető a piacon. Két új összetevő – a TPO-L és az Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate – hasonló hatékonysággal működik az UV-fényes kötés során, és megfelel az új uniós előírásoknak. A szakmai szervezetek és hatóságok egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a kozmetikai szabályozások elsődleges célja az emberi egészség védelme.
A CMR-anyagok esetében nincs átmeneti időszak,
- vagyis nincs lehetőség a készletek „kifuttatására”:
- a tiltott termékek megmaradt mennyiségét veszélyes hulladékként kell kezelni,
- az elszállításról a területileg illetékes kormányhivatalok adnak felvilágosítást.