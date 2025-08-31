Feketézők kíméljenek! Pedig rámozdulnának a betiltott termékekre

Szeptember 1-jétől az Európai Unió teljes területén – így Magyarországon is – életbe lép a TPO betiltása. A Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide nevű anyagot tartalmazó kozmetikai termékek gyártása, forgalmazása és felhasználása ettől az időponttól tilos lesz. A döntés a szépségipar egyik alapvető összetevőjét érinti, és komoly következményekkel járhat a műkörmös szakmában dolgozók számára.

A TPO betiltása miatt a körmösöknek meg kell válni a káros alapanyagoktól

A TPO egy fotómegkötő anyag, amely a gél lakkok és műkörömzselék UV-fény hatására történő megkeményedéséért felel. Állatkísérletek alapján a vegyületet a CMR 1B kategóriába sorolták, vagyis feltételezhetően rákkeltő, mutagén, és a reprodukciós képességeket is károsíthatja. A szakemberek szerint a TPO a körömlemezen keresztül felszívódhat a szervezetbe, így használata hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet.

A magyar szabályozás igen szigorú

Az anyag felkerült az EU kozmetikai rendeletének (1223/2009/EK) tiltott összetevőket tartalmazó II. mellékletébe. Bár az uniós határozat is szigorú, a magyar szabályozás ennél is elővigyázatosabb: hazánkban nemcsak a TPO-t tartalmazó készítmények forgalmazása, hanem a szakmai felhasználása is tilos lesz a határidőt követően. Ez azt jelenti, hogy a körmösök szeptember 1. után már a korábban beszerzett készleteiket sem használhatják fel.

Nekünk azonnal meg kell válni a készleteinktől – ez veszteség

A döntés komoly anyagi terhet róhat a legálisan működő szalonokra. Szabó Csilla, a siófoki Nails by Csilla szalon tulajdonosa lapunknak elmondta: ő is azonnal lépéseket tett annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályozásnak. – Természetesen én is megválok a TPO-t tartalmazó lakkoktól, fedő- és körömépítő anyagoktól, mert úgy gondolom, veszélyes összetevőkkel nem szabad dolgozni. A vendégeim körmére sem szeretnék felvinni semmilyen káros anyagot – mondta Szabó Csilla. Hozzátette: mint a legtöbb körmös, ő sem tudta, hogy ez az anyag egészségkárosító lehet, hiszen sem az oktatásban, sem a vásárlás során nem kapott erről tájékoztatást. Csak az elmúlt hónapokban, az uniós vizsgálatok nyomán vált egyértelművé a TPO kockázata. – Elolvastam a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai tájékoztatóját, amely világossá tette, hogy szeptembertől nemcsak a forgalmazás, hanem a felhasználás is tilos. Nekünk tehát azonnal meg kell válnunk a készleteinktől.

Az elmúlt években több százezer forint értékben vásároltam alapanyagokat, ezek körülbelül felét – gél lakkot, fedőt és építőanyagot – most teljes veszteségként kell leírnom. Ez hatalmas kiesés. Ráadásul a tiltott termékeket biztonságos, TPO-mentes változatokkal kell pótolnom, ami újabb kiadást jelent

– fogalmazott a szakember.