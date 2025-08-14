Rekorddöntés küszöbén a balatoni hajózás – eddig 4 százalékkal több az utas a tavalyinál

A tavaly forgalomba állított új balatoni hajók nemcsak első szezonjukban vonzottak tömegeket, hanem 2025-ben is rendkívül keresettek. Idén a hajózási főszezonban a Fonyód és Badacsony között közlekedő legkedveltebb járatot a szokásosnál is sűrűbben indítják. Hétköznap 19:15-kor, hétvégén 20:50-kor is indul hajó Badacsonyból a déli partra, így egy borozás vagy kirándulás után este is kényelmesen vissza lehet térni Fonyódra.A keleti medencében is kiemelkedő a BAHART hajóinak forgalom, különösen a Siófok, Balatonfüred és Tihany között közlekedő járatokon. A főszezonban gyakran rekord hosszú sorok állnak, hogy feljuthassanak a népszerű hajókra.

Az új balatoni hajók előtt mindig nagy a sor Siófokon is

Fotó: Krausz Andrea

Új rekord születhet a balatoni hajózásban – 4 százalékkal magasabb utasszám

A 2024-es teljes évadban a személyhajózás utasszáma 19 százalékkal nőtt, amiben döntő szerepe volt a flottabővítésnek. A BAHART vezetője szerint a megújult flotta, és a nyári szezon erős forgalma jó alapot ad ahhoz, hogy 2025 végére új csúcs szülessen a balatoni hajózás történetében. A Balatoni Hajózási Zrt. jó eséllyel megdöntheti a tavalyi, 30 éves utasszámrekordot. – Elégedettségre ad okot, hogy egyelőre a tavalyi rekordévvel is fej fej mellett haladunk, és bízunk abban, hogy 2025-ben meg tudjuk dönteni a 2024-es – 30 éves – csúcsot, ami több mint 2 millió 300 ezer utast jelentett, hiszen nyáron már 4 százalékkal magasabb az utasszámunk, mint tavaly ilyenkor – mondta Veigl Gábor vezérigazgató az Index.hu-nak.

Az új balatoni hajók 6 milliárdba kerültek

Mint kiemelte, az új hajók megépülése alapvetően a magyar kormány támogatásának köszönhető. „A teljes bekerülési költség nagyságrendileg 6 milliárd forint volt a négy hajó esetében, ami, ha összevetjük azzal, hogy évente körülbelül egymillió utast szállítanak, nem is tűnik túlzottan nagynak.” Hozzátette, hogy ezek a hajók hosszú évtizedeken át fognak szolgálni a Balatonon, így a befektetés megtérülése biztosított. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) az állami tulajdon 2019-es megjelenése óta intenzív fejlesztésekbe kezdett, ennek egyik fő eredménye négy új hajó – két komp és két katamarán – beszerzése, amelyek a kapacitást és az utasélményt is jelentősen növelik.

A BAHART beruházási kerete a korábbi évi 300-400 millió forintról a tízszeresére bővült.

A BAHART kezében jelentős infrastruktúra összpontosul: közel 20 személyhajó- és révkikötő, vitorláskikötők, telephely és egy jelentős hajóflotta – közel húsz személyhajó, hat komp, valamint ipari hajók is szolgálják a balatoni közlekedést.



