augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

3 órája

Soha nem látott uszodafejlesztés jön! Mutatjuk, hogy Somogyban mire lehet számítani

Címkék#sportuszoda#Kadarkút#beruházás#tanuszoda#Siófoki#fejlesztés

A kormány új határozata alapján tanuszodák, sportuszodák és élményfürdők is épülhetnek a következő 10 évben, főként a vidéki városokban. Az uszodaépítési tervezet Somogyot is érinti.

Sonline.hu

Magyarország megerősíti úszósportbeli pozícióját a következő években. A kormány legújabb, 2035-ig tervezett beruházási programja 41 új uszodaépítést vagy bővítést tartalmaz, ezek a fejlesztések a jelenlegi határozat szerint 270 milliárd forint értékben valósulhatnak meg.

Somogy vármegyében is számíthatunk uszodaépítésre.
Somogy vármegyében is számíthatunk uszodaépítésre.
Fotó: sandsun / Forrás:  Shutterstock

Somogy is felkerült az uszodaépítési listára

A fejlesztési tervezet 71. oldalból áll és csaknem 1300 tételt tartalmaz. Az uszodákat célzó beruházások kiemelt célja a vidéki vízisport fellendítése és a versenyképes létesítmények biztosítása, de fővárosi beruházások is szerepelnek a programban.

A legnagyobb összegű beruházások a Bajai Sportuszoda és Élményfürdő megvalósítása (55,8 milliárd forint) és a Pécsi Akvapark, Sportuszoda és Szálloda tervezése (55 milliárd forint). Somogyi tételek is felkerültek a listára.

  • Siófok "B" típusú tanuszoda építése
  • Kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda kialakítása

A tanuszodai fejlesztések túlnyomórészt a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak, míg a komplexebb sportinfrastruktúrák az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá esnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu