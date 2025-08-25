30 perce
Soha nem látott uszodafejlesztés jön! Mutatjuk, hogy Somogyban mire lehet számítani
A kormány új határozata alapján tanuszodák, sportuszodák és élményfürdők is épülhetnek a következő 10 évben, főként a vidéki városokban. Az uszodaépítési tervezet Somogyot is érinti.
Magyarország megerősíti úszósportbeli pozícióját a következő években. A kormány legújabb, 2035-ig tervezett beruházási programja 41 új uszodaépítést vagy bővítést tartalmaz, ezek a fejlesztések a jelenlegi határozat szerint 270 milliárd forint értékben valósulhatnak meg.
Somogy is felkerült az uszodaépítési listára
A fejlesztési tervezet 71. oldalból áll és csaknem 1300 tételt tartalmaz. Az uszodákat célzó beruházások kiemelt célja a vidéki vízisport fellendítése és a versenyképes létesítmények biztosítása, de fővárosi beruházások is szerepelnek a programban.
A legnagyobb összegű beruházások a Bajai Sportuszoda és Élményfürdő megvalósítása (55,8 milliárd forint) és a Pécsi Akvapark, Sportuszoda és Szálloda tervezése (55 milliárd forint). Somogyi tételek is felkerültek a listára.
- Siófok "B" típusú tanuszoda építése
- Kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda kialakítása
A tanuszodai fejlesztések túlnyomórészt a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak, míg a komplexebb sportinfrastruktúrák az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá esnek.