Soha nem látott uszodafejlesztés jön! Mutatjuk, hogy Somogyban mire lehet számítani

Magyarország megerősíti úszósportbeli pozícióját a következő években. A kormány legújabb, 2035-ig tervezett beruházási programja 41 új uszodaépítést vagy bővítést tartalmaz, ezek a fejlesztések a jelenlegi határozat szerint 270 milliárd forint értékben valósulhatnak meg.

Somogy vármegyében is számíthatunk uszodaépítésre.

Fotó: sandsun / Forrás: Shutterstock

Somogy is felkerült az uszodaépítési listára

A fejlesztési tervezet 71. oldalból áll és csaknem 1300 tételt tartalmaz. Az uszodákat célzó beruházások kiemelt célja a vidéki vízisport fellendítése és a versenyképes létesítmények biztosítása, de fővárosi beruházások is szerepelnek a programban.

A legnagyobb összegű beruházások a Bajai Sportuszoda és Élményfürdő megvalósítása (55,8 milliárd forint) és a Pécsi Akvapark, Sportuszoda és Szálloda tervezése (55 milliárd forint). Somogyi tételek is felkerültek a listára.

Siófok "B" típusú tanuszoda építése

Kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda kialakítása

A tanuszodai fejlesztések túlnyomórészt a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak, míg a komplexebb sportinfrastruktúrák az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá esnek.