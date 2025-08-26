augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

2 órája

Brutális útfelújítások jöhetnek hamarosan - Somogyban is rengeteg szakaszt fejlesztenek

Címkék#Kaposvár#beruházás#útfelújítás#Somogy#közlekedés

2035-ig több mint 22 ezer milliárd forintot fordít a kormány a hazai közúthálózat fejlesztésére. Soha nem látott volumenű útfelújítási projekt indul Somogyban is.

Sonline.hu

A napokban megjelent friss kormányhatározat 71. oldalon keresztül sorolja azokat a fejlesztési pontokat, amelyeket a kormány a következő 10 év alatt szeretne megvalósítani. Erre a listára csaknem 1300 tétel került fel, fókuszálva az egészségügyre, az oktatásra, a vízhálózat kiépítésére, a sportlétesítmények építésére és az útfejlesztési projektekre.

Az útfejlesztési projekt megyénk számos fontos szakaszát érinti.
Az útfejlesztési projekt vármegyénk számos fontos szakaszát érinti.
Fotó: Tsuguliev / Forrás:  Shutterstock

Az állami beruházási keretprogram szerint Magyarország a következő évtizedben hazánk egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztési időszakára készül: a közel 50 000 milliárd forintos beruházási csomag közel fele a közúthálózat felújítását és fejlesztését célozza.

Egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul. 

- írj a Világgazdaság.

Milyen somogyi szakaszokat érint az útfejlesztési projekt?

Csakúgy, mint országszerte, így Somogyban is megannyi településen fejlődik a közlekedés, a tételek között szerepel:

  • Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése 
  • A 68. sz. főút M7 autópálya és Barcs, országhatár közötti, mintegy 85 km hosszú főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítéssel és párhuzamos kerékpárúttal
  • Siófok elkerülő út, 65. sz. főút és Somlay Artúr utca közötti szakasza
  • M60 Szigetvár (nyugat) és Barcs, országhatár közötti szakaszainak fejlesztése
  • Szigetvár - Kaposvár kerékpárút fejlesztése
  • Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének és a keleti ipari-innovációs fejlesztési terület közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Az itt felsorolt tételek mellett még lehet a megyében kisebb útszakaszokat érintő beruházásokra számítani, azonban ezek a pontok is tetemes összeget, csaknem 700 milliárd forintot jelentenének. Ezek közül is magasan kiemelkedik a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, amely 300 milliárd forintból valósulhat meg.

A járási központokat érintő projektek kiemelt helyet foglalnak el a programban, amely nem csupán a felújításokat, hanem az elkerülő utak és hidak korszerűsítését is magában foglalja. A fejlesztés oka egyszerű, a közutak állapota jelentősen elmarad az elvárhatótól. A következő 10 éves beruházási terv után korszerűbbek és biztonságosabbak lesznek Somogy vármegye útszakaszai is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu