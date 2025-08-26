Brutális útfelújítások jöhetnek hamarosan - Somogyban is rengeteg szakaszt fejlesztenek

A napokban megjelent friss kormányhatározat 71. oldalon keresztül sorolja azokat a fejlesztési pontokat, amelyeket a kormány a következő 10 év alatt szeretne megvalósítani. Erre a listára csaknem 1300 tétel került fel, fókuszálva az egészségügyre, az oktatásra, a vízhálózat kiépítésére, a sportlétesítmények építésére és az útfejlesztési projektekre.

Az útfejlesztési projekt vármegyénk számos fontos szakaszát érinti.

Fotó: Tsuguliev / Forrás: Shutterstock

Az állami beruházási keretprogram szerint Magyarország a következő évtizedben hazánk egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztési időszakára készül: a közel 50 000 milliárd forintos beruházási csomag közel fele a közúthálózat felújítását és fejlesztését célozza.

Egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.

Milyen somogyi szakaszokat érint az útfejlesztési projekt?

Csakúgy, mint országszerte, így Somogyban is megannyi településen fejlődik a közlekedés, a tételek között szerepel:

Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése

A 68. sz. főút M7 autópálya és Barcs, országhatár közötti, mintegy 85 km hosszú főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítéssel és párhuzamos kerékpárúttal

Siófok elkerülő út, 65. sz. főút és Somlay Artúr utca közötti szakasza

M60 Szigetvár (nyugat) és Barcs, országhatár közötti szakaszainak fejlesztése

Szigetvár - Kaposvár kerékpárút fejlesztése

Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének és a keleti ipari-innovációs fejlesztési terület közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Az itt felsorolt tételek mellett még lehet a megyében kisebb útszakaszokat érintő beruházásokra számítani, azonban ezek a pontok is tetemes összeget, csaknem 700 milliárd forintot jelentenének. Ezek közül is magasan kiemelkedik a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, amely 300 milliárd forintból valósulhat meg.