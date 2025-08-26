1 órája
Brutális útfelújítások jöhetnek hamarosan - Somogyban is rengeteg szakaszt fejlesztenek
2035-ig több mint 22 ezer milliárd forintot fordít a kormány a hazai közúthálózat fejlesztésére. Soha nem látott volumenű útfelújítási projekt indul Somogyban is.
A napokban megjelent friss kormányhatározat 71. oldalon keresztül sorolja azokat a fejlesztési pontokat, amelyeket a kormány a következő 10 év alatt szeretne megvalósítani. Erre a listára csaknem 1300 tétel került fel, fókuszálva az egészségügyre, az oktatásra, a vízhálózat kiépítésére, a sportlétesítmények építésére és az útfejlesztési projektekre.
Az állami beruházási keretprogram szerint Magyarország a következő évtizedben hazánk egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztési időszakára készül: a közel 50 000 milliárd forintos beruházási csomag közel fele a közúthálózat felújítását és fejlesztését célozza.
Egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.
- írj a Világgazdaság.
Milyen somogyi szakaszokat érint az útfejlesztési projekt?
Csakúgy, mint országszerte, így Somogyban is megannyi településen fejlődik a közlekedés, a tételek között szerepel:
- Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése
- A 68. sz. főút M7 autópálya és Barcs, országhatár közötti, mintegy 85 km hosszú főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítéssel és párhuzamos kerékpárúttal
- Siófok elkerülő út, 65. sz. főút és Somlay Artúr utca közötti szakasza
- M60 Szigetvár (nyugat) és Barcs, országhatár közötti szakaszainak fejlesztése
- Szigetvár - Kaposvár kerékpárút fejlesztése
- Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének és a keleti ipari-innovációs fejlesztési terület közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
Az itt felsorolt tételek mellett még lehet a megyében kisebb útszakaszokat érintő beruházásokra számítani, azonban ezek a pontok is tetemes összeget, csaknem 700 milliárd forintot jelentenének. Ezek közül is magasan kiemelkedik a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, amely 300 milliárd forintból valósulhat meg.
A járási központokat érintő projektek kiemelt helyet foglalnak el a programban, amely nem csupán a felújításokat, hanem az elkerülő utak és hidak korszerűsítését is magában foglalja. A fejlesztés oka egyszerű, a közutak állapota jelentősen elmarad az elvárhatótól. A következő 10 éves beruházási terv után korszerűbbek és biztonságosabbak lesznek Somogy vármegye útszakaszai is.