4 órája
Már az októberi fizetése több lehet 180 ezerrel, de ezt meg kell tennie
Október 1-jétől elérhető a háromgyermekes anyák számára biztosított adóelőleg-nyilatkozat – tájékoztatott a NAV. Azoknak, akik szeretnék már év közben kihasználni a kedvezményt, új nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltatójuk felé. A leggyorsabban és legegyszerűbben ez a NAV online nyomtatványkitöltő rendszerében intézhető, így a jogosultak az októberi bér novemberi kifizetésénél már élvezhetik az adómentesség előnyeit.
Október 1-jétől a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott munkajövedelmeik, például a munkabér után, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Aki már az októberi keresetét is szja-mentesen szeretné kézhez kapni, annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania, amit a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül tehet meg.
Milyen a fogadtatás?
– Örülünk neki hogy havonta ennyivel is több marad a zsebünkben az SZJA mentesség kapcsán, ugyanakkor én nagyon sok édesanyával vagyok kapcsolatban, és annak ellenére hogy nem nevelnek három vagy több gyermeket, hanem csak egyet vagy kettőt, pontosan ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint mi, akik több gyermeket nevelnek – mondta Kis-Kovácsné Vancsa Barbara, a Mondj igent a gyermekkorra egyesület elnöke.
Kiszámoltuk a kedvezmény mértékét
Adók, járulékok mértéke, kedvezmény nélkül:
- Személyi Jövedelem Adó egységesen 15% kedvezmények nélkül
- Társadalombiztosítási járulék 18,5% kedvezmények nélkül
Somogy vármegyében az előző havi átlag kereset bruttó 562 883 forint volt, amely alapján kiszámoltuk, hogy mennyivel marad több a jogosult édesanyák zsebébe. Tehát az említett bruttó átlag keresetből, levonva az egységes 15% SZJA-t és a 18,5% társadalombiztosítási járulékot minden kedvezmény nélkül a nettó összege 374 395 forint lesz. A NAV által biztosított kalkulátorral eredményül kaptuk, hogy egy 35 éves édesanya három gyermek nevelésekor, az SZJA mentességgel havonta 84 432 Ft-al kevesebb az adója, és a családi adókedvezménnyel együtt pedig havonta 188 560 Ft-al kevesebb adót fizet a hónapban.
Új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani
Akik már év közben szeretnék kihasználni a kedvezményt, új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltató vagy a kifizető felé. Erre 2025. október 1-jétől legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül van lehetőség. Így a kedvezmény már a novemberben érkező, októberi munkabérben megjelenik. Természetesen a jogosultak dönthetnek úgy is, hogy a kedvezményt csak a következő évi szja-bevallásban, egy összegben érvényesítik.
A kedvezmény minden olyan anya számára elérhető, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermeket nevel, és utánuk jelenleg, vagy korábban, legalább 12 éven át családi pótlékra volt jogosult. Ez azt jelenti, hogy a lehetőséget nemcsak a kiskorú, hanem a már felnőtt gyermekek után is igénybe lehet venni. Az szja-mentesség a munkával szerzett jövedelmek teljes körére kiterjed, beleértve a munkabért, a vállalkozói kivétet, a megbízási díjat vagy akár az őstermelői tevékenységből származó bevételt is. Így a háromgyermekes anyák keresete teljes egészében adómentessé válik.