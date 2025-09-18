Már az októberi fizetése több lehet 180 ezerrel, de ezt meg kell tennie

Október 1-jétől a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott munkajövedelmeik, például a munkabér után, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Aki már az októberi keresetét is szja-mentesen szeretné kézhez kapni, annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania, amit a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül tehet meg.

Új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltató vagy a kifizető felé.

Fotó: Szendi Péter

Milyen a fogadtatás?

– Örülünk neki hogy havonta ennyivel is több marad a zsebünkben az SZJA mentesség kapcsán, ugyanakkor én nagyon sok édesanyával vagyok kapcsolatban, és annak ellenére hogy nem nevelnek három vagy több gyermeket, hanem csak egyet vagy kettőt, pontosan ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint mi, akik több gyermeket nevelnek – mondta Kis-Kovácsné Vancsa Barbara, a Mondj igent a gyermekkorra egyesület elnöke.

Kiszámoltuk a kedvezmény mértékét

Családi adókedvezmény-kalkulátor 2026-2029.

Adók, járulékok mértéke, kedvezmény nélkül:

Személyi Jövedelem Adó egységesen 15% kedvezmények nélkül

Társadalombiztosítási járulék 18,5% kedvezmények nélkül

Somogy vármegyében az előző havi átlag kereset bruttó 562 883 forint volt, amely alapján kiszámoltuk, hogy mennyivel marad több a jogosult édesanyák zsebébe. Tehát az említett bruttó átlag keresetből, levonva az egységes 15% SZJA-t és a 18,5% társadalombiztosítási járulékot minden kedvezmény nélkül a nettó összege 374 395 forint lesz. A NAV által biztosított kalkulátorral eredményül kaptuk, hogy egy 35 éves édesanya három gyermek nevelésekor, az SZJA mentességgel havonta 84 432 Ft-al kevesebb az adója, és a családi adókedvezménnyel együtt pedig havonta 188 560 Ft-al kevesebb adót fizet a hónapban.

Új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani

Akik már év közben szeretnék kihasználni a kedvezményt, új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltató vagy a kifizető felé. Erre 2025. október 1-jétől legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül van lehetőség. Így a kedvezmény már a novemberben érkező, októberi munkabérben megjelenik. Természetesen a jogosultak dönthetnek úgy is, hogy a kedvezményt csak a következő évi szja-bevallásban, egy összegben érvényesítik.